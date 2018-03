Lazics csapatánál folytatják: egy hónap szünet után újra játszik a Szedeák

Kovács büntetőzik. Fotó: Kuklis István

Na de vissza a közelebbi feladatokhoz, szombaton a Jászberényhez látogat a Szedeák. A korábbi szegedi edző, Nikola Lazics által irányított együttes az utóbbi időben magára talált, és főleg hazai pályán veszélyes ellenfél. A legutóbbi hat hazai meccséből csupán egyet, a Szolnok ellenit veszítette el, ami azért nem tartozik a meglepetés kategóriájába. Sőt, a JKSE legutóbb szerdán is győzni tudott a Kecskemét otthonában, ezzel megszerezte első idegenbeli sikerét a most futó bajnokságban.Ha már így alakult, igyekezett kihasználni a rendelkezésre álló időt a Naturtex, így négy edzőmérkőzést is játszott. Ezek alatt sérülésükből felépülve két kulcsember, Marko Boltics és Andrija Csirics is visszatérhetett a csapatba – utóbbi a DEAC ellen elveszített gyakorló mérkőzésen például hét triplát szerezve dobott 29 pontot.A szintén hosszabb ideje maródi Juhos Levente játékára még nem sok esély van, bár az erőcsatár már bekapcsolódott a közös munkába.A mai meccs azért is lehet különösen fontos, mert az alapszakaszból hátralévő hat forduló során még két idegenbeli mérkőzése van a Szedeáknak, és ebből a jászberényi meccs tűnik foghatónak, szemben a körmendi túrával. A bajnokságban pedig minden győzelemnek óriási jelentősége van. Elég csak a tavalyi idényre emlékezni, amikor egyetlen sikeren múlt, hogy ott legyen a szegedi együttes a rájátszásban – a nyolcadik helyen álló Pécs most szintén éppen ennyire, egyetlen győzelemre van a Szedeáktól. Szinte napra pontosan egy éve, 2017. március nyolcadikán nyerni tudott a Naturtex Jászberényben, ennek megismétlésével tovább élhetnének az álmok a play-offot illetően.A ma 18 órától kezdődő mérkőzésről a delmagyar.hu a helyszínről, szöveges élő tudósítással jelentkezik.