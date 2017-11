Leblokkolt a Szedeák Székesfehérváron

Alba Fehérvár– Naturtex-SZTE-Szedeák

94–68

(17–24, 21–17, 26–18, 30–9)



Férfi kosárlabda NB I A csoport, 8. forduló. Székesfehérvár, 1000 néző. Vezette: Farkas G., Söjtöry, Gál.



Alba Fehérvár: Hill 12/3, Fenner, SIMPSON 20/15, LÓRÁNT 19, Keller Á. 8. Csere: Kovács Ák. 7, Markovics 13, HORTON 12, Keller I. 3/3, Filipovics. Vezetőedző: Braniszlav Dzunics.



Naturtex-SZTE-Szedeák: Boltics 7/6, FORTUNE 17/9, Csirics 14/3, Juhos 8/6, SULOVICS 14/6. Csere: Révész 4, Wirth, Kovács Ád. 4, Vágvölgyi, Kerpel-Fronius G., Kovács J., Bonifert B. Vezetőedző: Andjelko Mandics.

Pedig olyan szépen indult... A Naturtex-SZTE-Szedeák már az ötödik percben 12 ponttal vezetett a címvédő Alba Fehérvár otthonában (2–14) a férfi kosárlabda NB I A csoportjában, és a folytatás is jól alakult, őrizte előnyét a szegedi együttes. Josh Fortune és Nenad Sulovics ponterős volt, remek százalékkal hullottak be a triplák, míg a hazaiaknál ekkor csak Lóránt Péter jeleskedett.A félidőben is vezetett Andjelko Mandics csapata (38–41), a harmadik negyedben azonban fordítani tudtak a hazaiak, 55–54-nél először volt náluk az előny. Ekkor még nyílt volt a találkozó, a csapatkapitány, Andrija Csirics triplája után visszavette a vezetést a szegedi együttes (57–59), innen azonban egy 20–0-s hazai roham következett (77–59), amellyel eldőlt a meccs. A hajrában már mindenki játéklehetőséget kapott a Szedeákban, amely bár megszorongatta a bajnokot, végül sima, 94–68-as vereséget szenvedett. A szegediek 18 eladott labdával zártak. Kár érte.A Naturtex legközelebb jövő csütörtökön 18 órától lép pályára, akkor a Jászberényt fogadják az újszegedi sportcsarnokban.– Harminc percig remekül kosárlabdáztunk, de a negyedik negyedet nem bírtuk. Nehéz volt felvenni a versenyt a hazaiak fizikális játékával, nem tudtuk őket végig tartani, jöttek is a hibák.