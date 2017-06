Lecsúsztak az éremről

Nem sikerült: a Floratom Szeged AC Probart a szezon legszorosabb meccseit játszotta a Pécs és a Celldömölk ellen a férfi asztalitenisz extraliga négyes döntőjében, ám mindkét magasabban jegyzet riválissal szemben alulmaradt, így érem nélkül zárt.



Már a szombati elődöntő biztató volt, mert ugyan 6–3-ra alulmaradtak a pécsiekkel szemben, jó meccseket játszottak. Tegnap a bronzéremért állhattak asztalhoz, és bár 5–5-ös döntetlent értek el a tavalyi bajnok Celldömölk ellen, szettekkel 25:19-re alulmaradtak.



– Vitsek Iván fantasztikusan játszott, a páros mellett mindhárom egyéni meccsét megnyerte, Gerold Gábor viszont sajnos három szettben kikapott Szitától, ezt nem kalkuláltuk be – értékelt Lukács Levente játékos-edző.

5–3-ra is vezettek már, ám a szettek állásából látszott, hogy még egy siker kellene a bronzhoz. Viszont Gerold és Timafalvi is vereséget szenvedett, így a 4. helyen végeztek a szegediek.



– A Celldömölköt még soha nem győztük le, és döntetlent sem értünk el ellenük, szóval elégedettek lehetünk, igaz, maradt azért bennünk hiányérzet. Nüánszokon múlt az érmünk, de ilyen a pingpong. Megérdemeltünk volna a harmadik helyet – tette hozzá Lukács.



A bajnoki címet a Pécs szerezte meg.



Elődöntő: Floratom Szeged AC Probart–Pécs 3–6. Egyéni mérkőzések: Timafalvi–Demeter 1–3, Gerold–Pázsy 3–0, Vitsek–Nagy 1–3, Gerold–Demeter 1–3, Timafalvi–Nagy 0–3, Vitsek–Pázsy 0–3, Gerold–Nagy 3–0, Vitsek–Demeter 0–3. Páros mérkőzés: Gerold-Vitsek– Nagy-Demeter 3–2.



Bronzmérkőzés: Floratom Szeged AC Probart–Celldömölk 5–5 (19:21-es szett- arány). Egyéni mérkőzések: Timafalvi–Lindner 2–3, Gerold–Szita 0–3, Vitsek–Fazekas 3–2, Gerold–Lindner 3–1, Timafalvi–Fazekas 0–3, Vitsek–Szita 3–0, Gerold–Fazekas 1–3, Vitsek–Lindner 3–1, Timafalvi–Szita 1–3. Páros mérkőzés: