Legyőzhető a Cigánd

A labdarúgó NB II 31. fordulójában a SZEOL SC vasárnap 17 órától az SZVSE-pályán a Cigánd együttesét fogadja. A két csapat között öt pont a különbség, a szegedieknek pedig feltett szándékuk, hogy bárhogy is alakuljon a sorsuk, meg- előzik közvetlen riválisukat.



A Szeged 2011-Grosics Akadémia szintén vasárnap 18 órától a dobogóért hajtó Balmazújváros vendége lesz. Klausz László együtteséből a ballábas Zabari Dávid (21) a héten az U21-es válogatott tagjaként Szlovákia ellen mutatkozott be címeres mezben: 4–0- ra kikaptak. A kezdőcsapatban ott volt a Vasas szegedi védője, Szivacski Donát, az Újpest vásárhelyi játékosa, Kecskés Ákos, a kispadról pedig a Békéscsaba szegedi védője, Szélpál Norbert szállt be.