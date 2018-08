Legyőzte a Kaliszt a MOL-PICK Szeged

Pawel Rusek.

Zsitnyikov remek gólokat szerzett.

Eddig nem remekel a szegedi védelem.

Melegít a csapat.

Jorge Maqueda melegít.

A hosszú út ellenére jó a hangulat a csapaton belül. Sostaric és Bombac nagy barátok.



Interjú Juan Carlos Pastor vezetőedzővel

Elutaztak. Balogh Zsolt (balról) és társai ma és holnap felkészülési mérkőzést játszanak.

Felkészülési-mérkőzés, Kalisz, 800 néző. Vezette: Wolowicz, Kaszuba (lengyelek).Potocki - Drej 2/1, Szpera 5, Misiejuk, Krystice 6, Pilitowski 2, Ballas 3.Zakreta (kapus), Kniazek 4, Adamczak 2, Grozdek 5, Bozek, Adamski 2.Sego - Pedro 2, Maqueda 3, Sigurmannsson 7/6, Blazevic, Gaber 1, Bombac 4/1.Alilovic (kapus), Bodó 5, Sostaric 2, Bánhidi 2, Henigman, Sunajko 2, Canellas 1, Zsitnyikov 3, Kasparek 2, Balogh 1.Juan Carlos Pastor.4, ill. 6 perc.2/1, ill. 8/7.Zsitnyikov lő, véd a hazai kapus. Adamczak, 29-35. Ez a vége! Sima szegedi győzelem!Grozdek eredményes, 27-35. Ismét Grozdek, 28-35.Időt kérnek a hazaiak. Sostaric is szerez egy üres kapus gólt, 26-35.Fáradnak a hazaik, Canellas, üres a kapu, 26-33. Zsitnyikov is hasonlóan, 26-34.Alilovic kapja el a fonalat. Canellas remek átadás, Sostaric hetest harcol ki. Bombac, 26-32.Vonal, mehet a Szeged. Elveszik.Sostaric a pipába, 26-31.Alilovic véd.Krystice préseli be, 26-30. Bánhidi harcol ki hetest.Sigurmannsson, kapufa.Eladja a Szeged, majd a Kalisz, majd ismét a Szeged.Zsitnyikov kúszik be, 25-30. Alilovic véd.Grozdek, 25-29.Henigman 2 perc.Zsitnyikov, véd a kapus.Remek szegedi sánc. Sorcsere a PICK-nél.Bodó. Csak ennyi hallatszik: Úúúú, 23-28. Ballas, majd Bombac, 24-29.Alilovic véd.Labdát szerzett a Szeged. Balogh köszön be, 23-27. Időt kérnek a hazaiak.Kniazek ejt, 23-26.Bodó, jó ég! 22-25. Mekkora gól! Eladja a Kalisz. Bombac, ez sem volt kicsi, 22-26.Kasparek sokkal mellé. Adamski elé pattan a labda, 22-24.Bodó jkapufa. Pilitowski, 21-24.Eladják a hazaiak, Sigurmannsson kap 2 percet, de marad a PICK-nél a labda.Labdaszerzés, Bodó a befejezuő, 20-24.Zsitnyikov ver meg mindenkit, 20-22. Lépés hazai oldalon. Bombac felugrásból, 20-23.Szpera megint, 20-21.Ballas húzza meg, 19-20. Kasparek talpról, 19-21.Bodó kap 2 percet.Szpera a szélről, 18-19. Gaber újabb hetest harcol ki. Sigurmannsson, kegyetlen ma, 18-20.Gaber harcol ki hetest, Sigurmannsson, 17-19. Kniazek 2 perc.Sego véd. Eladja a PICK, Krystice, 17-18. Sostaric eladja, félidő.Labdaszerzés, Canellas zseniális átadás, Bánhidi a pipába vágja, 16-18.Grozdek emelkedik, Kasparek betörésből, 16-17.Szegedi labdaszerzés, Sunajko ziccert ront.Zsitnyikov lő, véd a kapus, Canellas visszaszerzi, Sunajko bevágja, 15-16.Szegedi kapufa, Sunajko visszaszerzi.Krystice ismét, 14-15. Eladja a labdát a Szeged, Szpera, 15-15.Krystice tartja a lelket a hazaiakban, 13-15. Sunajko kilép a labdával.Bánhidi harcol ki hetest, Adamczak 2 perc. Sigurmannsson, 12-15.Sego véd, majd a másik oldalt Potocki is. Adamczak repül, 12-14.Sego véd, Sunajko okosan pattint, 11-14.Kniazek, majd Bánhidi beállóból, 11-13.Maqueda brutál nagy gól, 10-12.Időt kérnek a lengyelek. Sorcsere nálunk. Krystice remek labdát kapott, ejt, 10-11.Sego bravúr, Pedrónál vonalat fújnak, eladják a hazaiak, Maqueda, 9-11.Labdaszerzés, Pedro robog, 9-10.Kaliszi hetes, Sego véd. Nagy játék, Gaber a befejező, 9-9.Szegedi hetes, Sigurmannsson, 9-8.Szpera talptól, 9-7.Kniazek kínaiból, lent volt a lába, megadják, Pedro válasz, 8-7.Kniazek ziccerben, 7-5. Maqueada talpról, 7-6.Gaber harcol ki hetest. Sigurmannsson, 6-5.Maqueda belemegy. Drej vágja be, 6-4.Gaber hibázik biztos helyzetben. Remek hazai játék, Krystice beállóból, 5-4.Hazai hetes, Drej, 4-4.Elveszik a Szegedtől a labdát, Szpera tört be, 3-3. Szegedi hetes, Sigurmannsson, 3-4.4. perc: Sego védett, Ballas vágja be, 2-3.3. perc: Labdát szerzett a Szeged. Sigurmannsson, 1-3.Bodó bekezd, 1-2.A hazai csapat kezd majd. Sego véd. Bidó köszön be, 0-1. Pilitomski a szélről, 1-1.Eddig 600 néző a lelátón, minden bizonnyal nem lesz telt ház. A szervezők a holnapi Plock elleni meccsre várnak sok nézőt.Már mindkét csapat az öltözőben, a szegedi együttes 19 játékost nevezett. Nik Henigman először szerepelhet PICK-mezben, rendbe jött a nyári szerzemény sérülése. Matej Gaber is visszatér, a szlovén beállós nem játszott az első két meccsen, most azonban már egészséges.Már a kaliszi arénában a MOL-PICK Szeged. A szállás 15 percre van a meccshelyszíntől, amely 10 éve épült, 3200 néző fér be.Szerda éjfél előtt pár perccel szerencsésen megérkezett a MOL-PICKSzeged férfi kézilabdacsapata Kaliszba. Hosszú, és fárasztó volt az út, a csapat, 9.15-kor indult az újszegedi sportcsarnoktól. Szerencsére nem volt semmi késés, de így is komoly távolságot kellett megtenni.A legfontosabb! A pénteki Plock elleni meccs 20 órakor kezdődik. Ez már a harmadik időpont. A szervezők ezt a találkozót tekintik főmeccsnek, ezért változott az időpont. Érdekesség, hogy a szegedi együttes meghívott vendégként van jelen, míg három BL-résztvevő, a Kielce, a Plock és az ukrán Zaporizzsja egy torna keretébe belül csatázik. A négy BL_csapat egy szálláson lakik, így a játékosok barátian üdvözölték egymást. Csütörtök délelőtt egy közös séta szerepel a programban, majd 16.15-kor indul a csarnokba a magyar együttes, 18 órakor pedig következik a Kalisz elleni meccs.– Három és fél hete láttak munkához, hogy dolgozik eddig a csapat?– Nagyszerűen! A játékosok maximálisan odateszik magukat, kiválóan dolgoznak.– A legfontosabb feladat az új fiúk beépítése. Ebben nem sikerült mindent megvalósítani, mert Nik Henigman csak a közelmúltban kezdett el teljes intenzitással edzeni. Védekezésben egyre jobb, támadásban nagy egyelőre a lemaradása. Az sem jött jól, hogy Matej Gaber megsérült, bár ő tisztában van a taktikával.– Nagyon! Ez a koncentrációt viseli meg leginkább. Nehéz ilyen hőségben végig figyelni, sajnos nem a legideálisabbak a feltételek. Ez van, reméljük, hamarosan megépül az új arénánk, és akkor változik a helyzet. Jonas Källman is nagy valószínűséggel éppen a nagy meleg miatt sérült meg a Dabas ellen, sok folyadékot veszített, meccs közben nem figyelt ennek pótlására, ez nagy tanulság volt.– Fantasztikus dolog ezt látni, hogy mennyire szeretik a csapatot, jó dolog így kezdeni az idényt. Nagyon jó lenne minden meccsen ennyi néző előtt játszani, a kisebb magyar bajnokikon is jó volna, ha ilyen népes publikum biztatna bennünket. Ez a célunk, hogy minden összecsapáson legyenek sokan, mert így könnyebb játszani.– Minden felkészülési találkozóra szükségünk van, meccsről meccsre fejlődhetünk csak. Minden játékost használni szeretnénk a kétnapos tornán, amely fontos állomás a felkészülésben. Szeretnénk a védekezésen javítani, még stabilabbá tenni, hogy ebből tudjunk indulni, könnyű gólokat szerezni. Ez lesz az egyik célja a Kalisz, majd a Plock elleni összecsapásnak.