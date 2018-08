Legyőzte a Motor a Szegedet

Új fiúk a Szegedben? Nem! Zaporizzsjában így írták ki az összeállítást.

Már az Arénában a szegedi csapat.

A védekezésnek sokat kell javulnia. Fotó: Süli Róbert

Dnyipro Kupa, 2. forduló, Zaporizzsja, 1000 néző. Vezette: Guszko, Repkin (fehéroroszok).Komok - Kus, Babicsev 4, Shynkel 2, Malasinkas 4, Paczkowski 7, Gyeniszov 4.Kirijev (kapus), Peshevszki 1, Kubatko, Soroka 1, Buinenko 1, Pukhovszkij 3, Kozakevics 1,Patryk Rombel.Alilovic - Pedro 2, Maqueda 3, Bombac 4/1, Bánhidi 1, Zsitnyikov, Källman 7. Csere: Sego (kapus), Henigman, Blazevic, Gaber 2, Bodó 4, Sigmurmannsson, Canellas 2/1, Kasparek, Balogh 1.Juan Carlos Pastor.Hétméteres: ill. 4/22, ll. 6 perc.Hiába tűnt úgy a második félidő közepén, hogy simán nyeri a meccset a Szeged, a rengeteg technikai hiba ismét megbosszulta magát, így megérdemelten nyert az ukrán bajnok. Sajnos ismét több játékos gyengén muzsikált, mindent elmond, hogy Jonas Källman, a csapat legidősebb játékosa volt a legeredményesebb.Malasinkas bevágja, 27-25. Bodó gyors válasz, 27-26. Paczkowski, 28-26.Maqueda mellé.Eladja a PICK. Malasinkas, 26-25.Sego véd.56. perc: Gyeniszov a szélről, 25-24. Bombac elküld mindenki a lelátóra, 25-25.Babicsev beállóból, 24-23. Maqueda, nagy gól, 24-24.Bodó, telibe a kapufát, lőni kellett, mert passzív volt.Maqueda, 22-23. Paczkowski, még szerencséje is van, 23-23.Bodó véd a kapus. Gyeniszov, 21-22. Időt kérünk. Bodó, nagyot véd Kirijev. Paczkowski, 22-22.Véd először az ukrán kapus, majd Sego. Nem adják meg Maqueda gólját. Sego fejjel.Babicsevet találja telibe Bombac. Nem tudja, hogy merre van, az arra... Már rendben a veterán játékos.Bombac, micsoda csel, 19-22. Packowski középről, 20-22.Maqueda az alsóba vágja, 18-21. Paczkowski, 19-21.Zsitnyikov eladja. Gyeniszov a szélről, 18-20.Kozakevics kínaiból, 17-20.Canellas szerzett labdát, Källman, 7. gólja, 16-20.Pedro a szélről, 16-19.Sego! Nagy védés volt ez is, Canellas, 16-18. Hazai időkérés. SEGO!Balogh, hatalmasat véd a hazai kapus.Pukhovszkij mellé.Labdát szerzett a Szeged! Balogh betörésből, 16-17.Pukhovszkij, 16-16. Gabert tarolták le, ápolni kell, semmi nem volt a két spori szerint. Egykor egy ország voltak. Källman beállóból, véd a kapus.Maqueda szerzett labdát, Bombac önzetlen, Källman, 15-16.Bombac szerzett labdát, Blazevic kezéből kiesik.Pukhovszkij középről, 15-14. Balogh nagy labda, Gaber, 15-15.Egy hazai mellé, egy elrontott szegedi lövés, majd Kus - nem barátunk -, ziccerben fölé. Eladja a PICK.Källman, remek formában, 14-14.Pukhovszkij ellépi, megadják, reklamál mindenki, 14-13.Bombac ellépi. Sego lábbal véd. Bodó, 13-13.Sego a kapuban. A Motor kezd. Hazai kapufa.Canellas, 13-12. Időt kér a Motor. Még egy szabaddobás, mellé, ez a félidő. 13-12.Källman teker, 13-11. Alilovic véd. Pedro hetest harcol ki, Pukhovszkij megússza a 2 percet.Paczkowski, szerencséje van, 13-10. Eladja a Szeged, üres a kapu, Alilovic vissza ér, véd!Buinenko, 12-10. Gaber harcol ki hetest, csak a 2 perec marad el... Bombac, kapufa.Soroka és Sigmurmannsson 2-2 perc.Bodó hatalmas kapufa.Malasinkas, 11-10. Időt kér a Szeged.Soroka fut be, 10-10. Kasparek ront.Kasparek telibe a kapust.Bodó villan, 9-10.Gyeniszov a szélről, 9-9.Shynkel, majd a jön az első Bodó-bomba, 8-9.Babicsev, nagyon él, 7-7. Källman, 7-8.Maqueda labdát szerzett. Bager telibe a kapust.Pedro beállóból, 6-7. ALILOVIV! Ziccert véd! Zsitnyikov, véd a kapus.Bombac sokkal fölé. Babicsev, 6-6.Bombac, pazar passz, Gaber, 4-6. Malasinkas, 5-6.Bombac, majd Babicsev, 4-5. Bánhidi újabb 2 perc. Ennyit jelent a hazai pálya...Peshevszki beállóból, 3-4. Maqueda megint ront, Pedro megmenti.Alilovic! Bravó! Pedro indít, Källman, 2-4.Maqueda mellé. Alilovic vetődve, Källman, végre vezetünk, először a tornán, 2-3. Bánhidi 2 perc.Hazai kapufa. Mehetünk!Maqueda ront, majd Alilovic ismét véd. Bombac lövését tolja ki lábbal a kapus.Alilovic ismét, ziccer volt.Zsitnyikov harcol ki hetest, Bombac, 2-2.Alilovic véd.Paczkowski, majd Bánhidi, 2-1.Vonalra lép egy ukrán, Pedro mellé.: Shynkel, 0-1. Bombac harcok ki hetest, Sigmurmannsson elrontja.A Szeged kezd. Bánhidi lövését védi a hazai kapus.600-700 néző a lelátón. Többre számított mindenki: mi is!Már mindkét csapat melegít. Egyelőre kevesen a lelátón, de a kezdésre biztos, hogy népes publikum buzdítja a csapatokat. A nagy kivetítőn már a csapatok összeállítása. Nálunk Peno (Maqueda), Árpád (Bodó), Reixach (Canellas), Zsolt (Balogh), Bence (Bánhidi), Zoltán (Nagy Martin) szerepel. Mi ismerjük őket, érdekesség, hogy Bodó Richárd második keresztneve az Árpád, ha meccsen Källman gólt szerez, akkor "Gusztáv Kálmánként" mondják.Kielce-SKA Minszk 40-32 Vereséggel kezdte szereplését a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapata Ukrajnában, Zaporizzsjában a nemzetközi tornát. A magyar együttes gyengén kezdett a lengyel Kielce ellen, és hiába egyenlített többször is, a végén 28-25-re kikapott.Szombaton 17 órakor a helyi Motor lesz az ellenfél. Az ukránok 35-30-ra nyertek a fehérorosz SKA Minszk ellen. Érdekesség, hogy a Szeged és a Zaporizzsja is egy BL-csoportban szerepel.Szombat délelőtt Juan Carlos Pastor tartott egy tréninget, amelynek az elején kiemelte, hogy ennél jóval több kell mindenkitől, hosszabb beszédet tartott. Szerencsére mindenki egészséges, így teljes kerettel léphet pályára a gyönyörű Arénában a magyar bajnok.A delmagyar.hu szöveges online tudósítással jelentkezik a meccsről, így érdemes bennünket követni.