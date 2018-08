Legyőzte a Plock a Szegedet

MOL-PICK Szeged: Alilovic - Sostaric 2, Kasparek 1, Bombac 6/5, Bodó 4, Gaber 1, Källman 2. Csere: Sego (kapus), Blazevic, Maqueda 2, Pedro 1, Canellas 1, Zsitnyikov 1, Sigurmannsson 1, Bánhidi 1, Henigman, Balogh 4. Vezetőedző: Juan Carlos Pastor.

Pacsi a meccs előtt.

Délelőtt edzett a MOL-PICK.

Felkészülési-mérkőzés, Kalisz, Kalisz Aréna, 400 néző.Borbély - Goralski 7, Sulic 2, Piechhowski, Moya 1, Racotea, Mimics 3/2.Morawski (kapus), Tarabochia 7, Toledo 4/2, Mlakar 4, Krajewski 1/1,Xavier Sabaté.10, ill. 10 perc.6/5, ill., 7/5.Időt kér Sabaté. 33 másodperc. Tarabochia talpról, 29-27. Szegedi időkérés. Eladja a Szeged. Vége a meccsnek!Mimics mellé. Balogh kegyetlen, 28-27.Toledo a szélről, 28-26. Véd Morawski.Sego véd. Sigurmannsson vágja be, 27-26.Eladja a Plock. Majd Bodó.Bodó vágja be, 26-24. Időt kér a Plock.Canellas, 26-23. Sego véd.Bombac lábára pattan a labda. A két spori sincs velünk, Källman látják szabálytalannak, Goralski, 26-22.Újabb hazai kínai, Mlakar, 25-22.Mlakar, 24-22. Sulic 2 perc. Maqueda számon is kéri, jóval kezdett ki... Källman ziccerben fölé.Goralski kínaiból, 23-21. Balogh betörésből, 23-22.Egyre durvább a Plock. Szegedi hetes, Mlakar 2 perc. Bombac, 22-21.Mlakar, 22-20.Mlakar fölé. Balogh-bomba, 21-20.Zsitnyikov, ebből kellene több, 21-19.Tarabochia talpról, 21-18.Bánhidit tarolják le, hetes. Bombac, 20-18.Mimics a szélről, 20-17.Bombac vissza "fésül", 19-17. Maqueda kap 2 percet.Sulic is két perc. Maqueda harcol ki hetest.Gaberra rászálltak. Hazai hetes+2 perc. Mimics pofátlanul "megfésüli" Segót, 19-16.Maqueda pattin a hosszúba, majd Sulic válaszolt, 18-16. Gaberra fújnak szabálytalanságot.Bodó telibe lövé Morawski kapust. Lengyel hetes. Mimics, 17-15.Gabernél belemenést látott a két spori. Tarabochia ellépi.Mlakar sokkal mellé.Szegedi hetes, Bombac a pipába, 16-15.Sulic, 16-14Lengyel hetes. Krajewski, kapufa. Bodó telibe a kapust.A Plock kezdi a második félidőt. Sulic kezéből esik ki a labda. Gaber harcol ki hetest. Bombac, kegyetlen, Borbélynak nem volt esélye, 15-14. 2 perc a Plocknál.Szegedi belemenés. Toledo, 8-11.Kasparek a pipába, 6-11. Toledo hetesből, 7-11.Tarabochia szerencsés gólja, 6-10.Bodó kézzel együtt, 5-10.Tarabochia talál rést, 5-9.Plocki hétméteres, Toledo, 4-8. Maqueda egy remek csel után, 4-9.Alilovic véd hatalmasat, marad a lengyeleknél a labda.Sostaric szerzett megint labdát, ziccer, Sosi-gól, 3-8.Kasparek lövését tolja a lécre Borbély.Szabálytalan zárás, Sulic. Borbély véd. Goralski a szélről ismét, eddig ő tartja a lelket a Plockban, 3-7.Bombac talpról, 2-7.Bodó a szélről, majd Goralski, 2-6.Időt kér a Plock. Blazevic 2 perc. Goralski a szélről, 1-5.Újabb labdaszerzés, Sostaric, 0-5.Sulic szabálytalan. Racotea 2 perc. Gaber Suliccsal a nyakán, 0-4.Bodó-bomba, 0-3. Parádés kezdés!Sostaric szerzett labdát, Källman, 0-2.A Szeged kezd. Bodó lő fölé. Eladja a labdát a Plock, Källman köszön be Borbélynak, 0-1.20.15-kor kezdődik a meccs, csúszás van, a Zaporozzsja csak egy góllal, 29-28-ra nyert a Kalisz ellen.Még zajlik a Kalisz-Motor Zaporizzsja meccs, de a PICK és a Plock is már a pálya mellett nézi a meccset, így a lengyeleknél szereplő Borbély Ádám éppen Balogh Zsolttal beszélget.Minden rendben a csapatnál, délelőtt tartott egy edzést Juan Carlos Pastor vezetőedző. Minden játékos egészséges, így a legerősebb kerettel veheti fel majd a küzdelmet a szintén BL-résztvevő Plock ellen. A meccs érdekessége, hogy több mint egy év után ismét lesz Pastor- Sabaté csata, hiszen a lengyelek mestere az egykori veszprémi tréner, sőt Renato Sulic is a Plockot erősíti, így igazi csemege lesz a meccs, amelyről szöveges online tudósítással jelentkezünk.