Legyőzte a Szeged a Fradit

Parádés menetelést mutatott be Olaszországban, Lignanóban, a HaBaWaBa nemzetközi utánpótlás vízilabdatornán a Szegedi Vízipóló Suli U13-as fiúcsapata. Lengyel Gábor és Lehmann István együttese a közelmúltban Genovában, a Final Kids tornán is első lett, így az olasz szervezők is az SZVPS alakulatával reklámozták a lignanói viadalt.



A csoportküzdelmekben igazán nem is volt ellenfele a fiatal magyar csapatnak, a legjobb 16 között az olasz Posillipo ellen szenvedett meg a legjobban, ezt a meccset 4-2-re nyerték a szegedi fiatalok. A legjobb nyolc között a Szolnokot 5-2-re, az elődöntőben az olasz Romát 10-3-ra győzték le.



Péntek délután jött a döntő a Ferencváros ellen. A magyar Himnusz után a szegedi szülők parádés hangulatot teremtettek, zúgott a "Hajrá Szeged!".



2-2-ig fej-fej mellett haladtak a csapatok, ezután 4-2-re lépett el az SZVPS. Az FTC büntetőkkel utolérte riválisát, így egyenlített, 4-4. Ezután újabb két szegedi gól született, az ellenfél az utolsó pillanatokban még szépített, a Szeged az utolsó másodpercekben "lenyelte" a labdát, így 6-5-re nyert. Hatalmas siker ez a győzelem, amihez mi is gratulálunk!



Magony Kristóf, Leinweber Olivér, Meleg Richárd, Lédeczi Levente, Körmendi Zénó, Horváth Vencel, Körtvélyessy Vilmos, Molnár Manó, Pörge Zsombor, Lengyel Patrik, Molnár Hugó, Papp Ákos, Nagyvári Dávid, Gyovai János, Kozma Noel.Lengyel Gábor, Lehmann István.