Lehmann István lett az SZTE Taylor&Nash mestere

Váratlan felkérés. Lehmann István (jobbról) a nők új edzője.

Ma mindkét Csongrád megyei OB I-es női vízilabdacsapat idegenben száll harcba a bajnoki pontokért. A Hungerit- Szentes 19.45-kor az UVSE vendége lesz, míg 20 órakor az SZTE Taylor&Nash a BVSC otthonában szerepel. Mindkét csapat a szoros eredmény elérésében reménykedhet, hiszen a fővárosi együttesek komoly játékerőt képviselnek.

Friss hír a szegedi alakulat háza tájáról, hogy hétfő óta új edző irányítja a csapatot. Molnár Péter „más elfoglaltsága miatt" távozott, ez áll a klub közleményében. Az új edzőt nem kell bemutatni a Csongrád megyei sportbarátoknak, hiszen Lehmann István neve mindenki számára ismerős.A Szegeddel LEN-kupát nyerő pólós már évek óta az SZVPS utánpótlásában dolgozott, több tehetséges játékost nevelt, többek között Mekkel Mátét, aki már a felnőttcsapatban is bemutatkozott. A gyerekcsapata mestere volt, a szegedi fiatalok az I. osztályú utánpótlás-bajnokságban közvetlenül az élvonal mögött foglaltak helyett.Lehmann jelenleg még az OB I/B-s HVSC csapatát erősíti, szülővárosának együttesében hétről hétre remek teljesítményt nyújt.Nem lesz egyszerű az új vezetőedző bemutatkozása, hiszen a BVSC komoly játékerőt képvisel.– Váratlanul ért a megkeresés, éppen ezért először az SZVPS vezetésével egyeztettem, akik engedélyezték, hogy elvállaljam a munkát. Továbbra is maradok a gyerekcsapattal, párhuzamosan végzem a munkát, így kaptam engedélyt. Hamarosan befejeződik az alapszakasz, most az ismerkedés időszakát élem még. Nekem is furcsa lesz, hiszen ez az első felnőttcsapatom, és még női együttest sem vezettem – nyilatkozta Lehmann István edző.