Lejárt sportorvosi miatt maradt le a bajnoki címről a Csongrád

A Szentes és a Csongrád meccse nagy küzdelmet hozott. Fotó: Vidovics Ferenc

Hivatalossá vált a négypontos levonás a Csongrád-Turbótól, így már a záróforduló előtt eldőlt, hogy a Makó nyerte a megyei I. osztályú labdarúgó- bajnokságot. A csongrádiak sokáig nyeregben voltak, a vesztett pontok tekintetében vezették a tabellát, ám egy hiba és annak következményei miatt végül elbuktak.– Elfogadtuk a pontlevonást. Az SZVSE ellen a technikai vezetőnk, aki azóta már nincs a klubnál, hibázott, így olyan játékos is pályára lépett – csereként, a nyolcvankilencedik percben –, akinek nem volt érvényes sportorvosija – fogalmazott Szűcs Róbert edző. Hozzátette: azt nehezményezi, hogy mivel a meccs előtt egy másik hasonló esetet kiszúrt a spori, szerette volna átnézni a többi igazolást, ám megnyugtatták, azok rendben vannak.– Talán a játékvezető felelősségét is kellett volna vizsgálni– tette hozzá.A tabellán 70 ponttal áll az élen a Makó, a Csongrádnak 65 van. Mindez azt is jelenti, hogy a pontlevonás nélkül is jobban állnának a makóiak.

– Ez egy folyamat – folytatta Szűcs. – A hibánk, majd a pontlevonás veszélye megzavart minket, a tizennyolc-húsz éves srácok nem tudták ezt feldolgozni. Biztos vagyok benne, hogy ha ez nincs, akkor a hétvégén nem csak ikszeltünk volna Szentesen, és az élen zárunk.A szentesi meccs vége indulatokban gazdag volt, Bán Imre játékvezetőt a földre is lökték. Az esetről videó készült, amely gyorsan elterjedt az interneten.– Ilyet nem lehet csinálni, nem sportpályára való. Arról azonban sajnos nincs felvétel, ahogy a játékosaim sírtak a lefújás után... A baj abból lett, hogy az utolsó percben kaptunk egy tizenegyest, a játékvezető a büntetőpontra mutatott, utána azonban megváltoztatta az ítéletét, színészkedés miatt kiosztott egy sárgát, ami kiállítást vont maga után. Nem miatta nem tudtuk megnyerni a meccset, a viselkedésével azonban hergelte mindkét csapatot – fogalmazott Szűcs, aki elmondása szerint harminc éve ismeri a sporit.A Csongrád szezonja összességében így is kiválónak mondható, ám a vége keserédes.– A kezdésnél a dobogóra szerettünk volna odaérni, ez sikerült, ám éreztük, hogy több van benne. Sajnálom, hogy egy hiba miatt az arany nem jött össze, de hozzátenném: ez csak a második éve volt együtt a csapatnak, és folyamatos a fejlődés, ami edzőként engem jobban érdekel bármilyen éremnél – fogalmazott Szűcs Róbert.