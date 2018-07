Lejátszottuk a vb-döntőt: nyertek a horvátok - A PICK-szurkolók és a szegedi média munkatársai futballoztak egy jót

21. labdarúgó-világbajnokság, (képzeletbeli) döntő. Újszegedi Kisstadion, 80 néző. Vezette: Rácz László.Pálfi Zsombor Lloris, Szarka Attila Hernández, Hetesi Endre Areola, Pióker Gábor Umtiti, Radics Tamás Nzonzi, Papp Kornél Griezmann, Frank Ádám Pogba, Gyetvai Antal Giroud, Molnár T. Nataniel Tolisso, Balog Roland Péter Kanté, Grodiczki István Dembélé, Gál Attila Matuidi, Buza Roland Pavard, Varga Gábor Varane, Szűcs Attila Mandanda. Játékos-edző: Varga Gábor.Teleki Zsolt Subasic – Vajgely Pál Vrsaljko, Papp Zoltán Lovren, Horváth Levente Vida, Göröncséri Attila Strinic – Környei Bence Rebic, Mádi József Brozovic, Tóth Ákos Rakitic, Gyúrós István Perisic – Bagdi Zoltán Modric – Süli Róbert Mandzukic. Cserék: Bigors István Kramaric, Hamar Zoltán Badelj. Felkészítők: Arany T. János, Suki Zoltán.Gólszerzők: Gyetvai Antal Giroud (11-esből), Papp Kornél Griezmann, ill. Bigors István Kramaric (2), Hamar Zoltán Badelj, Gyúrós István Perisic.Brozovic indította a csereként beállt Badeljt, aki a védők mögött átvette a labdát, majd egyedül a kapura vezette azt, és higgadtan az eldőlő kapus mellett a rövidbe lőtt. Így született meg a Horvátország– Franciaország labdarúgó világbajnoki döntő első gólja.Persze, mindez csak képzeletben, illetve mégis gyakorlatban: a Szegedi Sport és Fürdők Kft. hathatós segítségével (wimbledoni gyepet varázsoltak az újszegedi Kisstadionba), és lapunk, a Délmagyarország szervezésében lejátszottuk a vasárnap 17 órakor a moszkvai Luzsnyiki Stadionban valóban megkezdődő vb-döntőt, amelyen a gallokat a PICK-szurkolók, a horvátokat pedig a szegedi média munkatársai „makettezték".A meccs bírója, Rácz László többször is segítségül hívta a videós szoba elemzőit, és általában az ott ülőkre is hallgatott. Kár volt... Főleg akkor, amikor az egyébként villámgyors Griezmann (Papp Kornél) eljátszotta a 16-oson belüli szabálytalanságot, amely után 3–0-nál 11-esből szépített Franciaország.Mivel a horvátok folyamatosan irányítottak, sőt 4–1-nél is több ziccert kihagytak, így nem volt meglepő a győzelmük. Rácz sporttárs (alias Cakir) pedig a lefújáskor elmondhatta, egyedül is remekül megoldotta a cseppet sem nehéz feladatot.