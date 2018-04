Lelkiismeret

Esélyek? – kérdezhetik többen. A hétvégi, UVSE elleni eredményt látva (14–2 oda): nem sok. Méretes zakót kapott a szegedi együttes attól a csapattól, amellyel minden valószínűség szerint éppen az első osztályú tagság meghosszabbításáért harcol majd.



Persze azzal mindenki tisztában volt a rajt előtt, hogy nem az Európa-kupa-indulásért küzd majd a teljesen átalakult keret. Fiatalok érkeztek, akik az élettől kaptak egy esélyt, hogy megmutassák tehetségüket. Ez eddig nem sikerült.



Nagyon nem, pedig egy országosan elismert klubban pólózhatnak. Olyan elődök után, mint dr. Molnár Tamás, Fodor Rajmund vagy éppen az edzői szerepet betöltő Varga Péter. És még sorolhatnánk azokat a nagyszerű játékosokat, akik a szívüket kitették a medencében. Küzdöttek, hajtottak akkor is, amikor sikert sikerre halmoztak, vagy akkor, amikor nagy gond volt, mert akadt ilyen is.



Vasárnap volt 9 éve, hogy LEN-kupát nyert a csapat. Nagyot változott a világ, távol került ettől a fényes sikertől a szegedi vízilabda. A mai világban egy komoly mecénást találni nem egyszerű dolog. Éppen ezért választott más utat a szegedi vezetés. Fiatalokat hozott, olyan embereket, akiknek talán kihívás lehet ilyen csapatban szerepelni. Kihívás most ennek a csapatnak szurkolni, pedig a drukkerek az első hazai meccsen megtöltötték a lelátót, dobbal, tapssal köszöntötték őket. Erre a fiatal együttesre is kíváncsiak voltak, mert szeretik a vízilabdát.



Jó lenne, ha ez eljutna a fiúkhoz is. Ott van például a mesterük, aki él-hal a játékért, és ebben a helyzetben sem adja fel a küzdelmet. Nem, mert neki van lelkiismerete, tudja, hogy mi a dolga. Jó lenne, ha végre erre rádöbbennének a játékosok is, mert egy komoly klub hírnevével játszanak.