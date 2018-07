Lendületbe jött a Sportkoalíció - Augusztustól Szeged városrészeivel egyeztetnek

Szemben állnak. Balla Attila és csapata elmondja a véleményét, a terveit és a javaslatait.

Fotó: sportkoalíció

2017 elején alakult meg Szegeden a Sportkoalíció civil szervezet. Sokan azt gondolták, hogy ez rövid életű szerveződés lesz. Azoknak, akik ezt vallották, nem lett igazuk. Balla Attila elnök és csapata dolgozik, és megpróbál azért tenni, hogy a Csongrád megyei székhelyen egy teljesen új, a mai kornak és elvárásnak megfelelő sportkoncepció szülessen.– Az mindenképp kiderült, és egyben elengedhetetlen – kezdte a beszélgetést a Sportkoalíció vezetője, Balla Attila –, hogy meg kell újítani a városi sportigazgatás működését, a sportfinanszírozást, valamint az egyesületekkel és klubokkal való együttműködést. A most elkészült átfogó sportkoncepció alappillére az általunk elkészített, eddig Szegeden sosem látott, 2017 májusában elvégzett sportkutatás volt, amelyre közel nyolcezer válasz érkezett a szegedi lakosság részéről. Itt a lakossági igények és vélemények is egy irányba mutatnak, rövid és középtávú koncepcióra és tervezésre van szüksége a városi sportnak, ami a sportigazgatás és sportfinanszírozás rendszerét, de a létesítmények kérdését és a szabadidős rekreációs lehetőségek alternatíváit is magában foglalja.Már több összejövetelt, fórumot szerveztek, ahol elmondták az elképzeléseiket. Mindenkivel partnerek szeretnének lenni, a megoldást keresni, azt, hogy minden téren legyen előrelépés Szegeden.– Egy dolgot hadd emeljek ki! A sport kérdésében mi konstruktív szembenállást képviselünk a jelenlegi helyzettel. Természetesen ennek része, hogy elmondjuk, véleményünk szerint mi a nem jó, mik a hiányérzeteink, de konkrét terveink és javaslataink is vannak az elmozdulásra. Azzal mindenki legyen tisztában: ez az ágazat Szegeden nem lesz 2-3 év alatt megváltoztatható. Nincs olyan forráslehetőség, gazdasági teljesítmény a városban, ami azt lehetővé tenné, hogy kizárólag a legszükségesebb beruházások, például a tanuszodák vagy legalább egy többfunk-ciós sportmunkacsarnok megépüljön. És akkor még nem beszéltünk a meglévő sportlétesítmények, iskolai tornatermek, szabadtéri közösségi sportpályák rekonstrukciójáról. Ezek fajlagos költsége tízmilliárdokban mérhető.Sokan tiszavirág-életűnek gondolták a Sportkoalíciót, de nem így lett, bőven vannak terveik a jövőre nézve.– Amikor mi a sportról szólunk, egészségről, közösségekről is beszélünk. Ennek tükrében például átfogóan végigjártuk, felmértük, mondhatom nyugodtan, az összes városrészi sportpályát, létesítményt, de még a játszótereket is. A grundok, a játszóterek, kisebb városrészi sportpályák alapvető pillérei a helyi közösségeknek, a városrészek megtartó erejének. Sajnos ezen a területen is komoly, szembetűnő hiányosságokat tártunk fel, amelyekre természetesen javaslatot, válaszokat is adunk a sportkoncepciónkban. Eddig több érintett sportvezetővel előzetesen egyeztettünk, javaslataikat már beépítettük, de azt gondolom, ez még nem elég. Ezért is valósítjuk meg a városrészek sportfórumait augusztustól négy ütemben, hogy a lakosság és a teljes szegedi sportélet véleményt formálhasson az elképzeléseinkről.