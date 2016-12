Lengyel család: mérlegelés ide vagy oda, süti lesz bőven

A Lengyel család: Dorottya (balról), Zoltán, Enikő, Anett és Dominika. Fotó: Frank Yvette

Néha az asztalon heverő pár szelet bejglire is csalfán néztek a Lengyel lányok. Szőregi otthonukban ennyi sütemény volt szem előtt, amikor ott jártunk. Egyelőre. A család ugyanis édesszájú, így gyorsan kiderült: főzés is lesz karácsonykor, de a sütés játssza a főszerepet, méghozzá a házias testvértriónak is köszönhetően: az egyaránt vízilabdázó Dorottya, Anett és Dominika nemcsak a rózsákkal foglalkozó családi vállalkozás fóliasátraiban segít a szülőknek, hanem a konyhában is.Sorolják is, milyen desszertek várhatók tőlük: gyümölcsös túrótorta, háromcsokis sajttorta, tiramisu, zserbó. És persze lesz halászlé, kacsa, gesztenyés pulyka. Férfi olvasóink a menüsort és a fotót látva felszisszenhetnek: kész főnyeremény ez a három lány. A szívük viszont foglalt, ahogy az ünnepi asztalnál is minden hely az lesz.Óvatosan kell persze csipegetni a tányérokból. Mérlegelés volt ugyanis karácsony előtt, a Szegedi Vízmű Taylor&Nash Szegedi Egyetem együttesénél feljegyezték minden játékos testsúlyát, és jövő héten is lesz mérlegelés. Vezetőedzőjük, Molnár Péter újításáról nem éppen csillogó szemekkel meséltek, de a döntést elfogadják, óvatosabban nassolnak. Ígérik, Herceg!

A szülők büszkék, ha a vízilabda szóba kerül. Bár a lányok megjegyezték: a Szőreg színeiben korábban NB III-as futballista édesapjuk túl okos is a témában. Fogalmazzunk úgy, hogy a családfő a leghangosabb szurkoló a SZUE-ban, de a bírók párszor mondták már neki: ejnye-ejnye, Zoltán!Édesanyjuk pedig tiszteletbeli csapattag. Olyannyira, hogy a klub hagyományos ajándékozása előtt Lengyelné Lajkó Enikő is húzott egy nevet. A center, Miklós Dóra volt a szerencsés, aki saját készítésű tojáslikőrt kapott a Lengyel lányok anyukájától.