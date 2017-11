Lengyelországban versenyeztek a fallabdások, a birkózók Berlinben jártak

Asztalitenisz



Az ATSK Szeged termében rendezték meg a dél-alföldi régiós újonc ranglistaversenyt. A nem igazolt fiúk kategóriája szegedi sikert hozott, Kókai Szabolcs végzett az élen. A lányok mezőnyében Erdélyi Blanka képviselte a hazai színeket, és a második helyen végzett, egyedül az áprádhalmi Kasza Anettel nem bírt, aki megnyerte a versenyt. Az U13-as fiúknál az ATSK sportolói közül Tanács Bencének jutott a négy közé. A versenyt Molnár Levente nyerte. A hasonló korú lányoknál Szosznyák Emma és Gajdács Adrienn

a negyeddöntőig jutott, Pelyva Boglárka az elődöntőig menetelt. Az U11-es fiúk mezőnyében Lei Balázs dolgát csak Kókai Ákos tudta megnehezíteni, de végül az U13-ban ezüstérmes Lei érvényesítette a papírformát és nyert. Kókai a második helyen végzett csapattársát, Kasa Zsombort megelőzve. Borult a papírforma a lányoknál: bár a favorit Tanács Nóra a csoportban legyőzte Szosznyák Emmát, a dön- tőben a szegedi tehetség visszavágott,

és megnyerte a versenyt.



A közelmúltban rendezték a városi asztalitenisz diákolimpiát Szegeden. A megyei döntőbe körzetenként az 1. és 2. helyezett fiú és leány versenyző, valamint a győztes csapat jutott. A megyei döntő december 8-án, pénteken 9 órakor lesz Hódmezővásárhelyen, a Balogh Imsi Sportközpontban.



Eredmények, csapatverseny, I–II. korcsoport, fiúk: 1. Táltos Általános Iskola (Kókai Ákos, Kókai Szabolcs, Sárai Pál, Takács Máté), III–IV. kcs., fiúk: 1. Karolina Általános Iskola (Kocsis Dávid, Vereczkey Vajk, Báics Ernő), 2. Szabad Waldorf Általános Iskola (Kelemen Dávid, Farkas Péter, Veszelovszki Viktor), 3. Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola (Bakos Gergő, Gonda Máté, Iván Tamás), lányok: 1. Tarján Kéttannyelvű Általános Iskola I. (Bodor Kata, Harkányi Lea, Kiss Piroska), 2. Szegedi Fekete István Általános Iskola (Hegedűs Petra, Pördi Anita, Volent Emma), egyéni, I–II. kcs., fiúk, A kategória: 1. Kasa Zsombor, 2. Kókai Ákos, B: 1. Sárai Pál,

2. Kókai Szabolcs, 3. Takács Máté, lányok, B: 1. Erdélyi Blanka, 2. Markotics Eszter, III–IV. kcs., fiúk, A: 1. Andróczki Zalán, B: 1. Kelemen Dávid, 2. Kocsis Dávid, 3. Kocsis Máté Róbert és Böller Balázs,

lányok, A: 1. Kenessey Blanka, 2. Pelyva Boglárka, 3. Hangai Flóra Márta, B: 1. Bodor Kata Barbara, 2. Harkányi Lea, 3. Volent Emma Róza, V–VI. kcs., fiúk: 1. Kalla Lajos, 2. Májer Attila, 3. Purák Rajmund és Micziz János, lányok: 1. Kiss Rebeka Anna.



Az ATSK Szeged tehetségkutató versenyt rendez Mikulás-kupa néven a sportághoz kedvet érző diákok számára. A megmérettetésen igazolt sportolók nem indulhatnak. A helyszín az ATSK terme (Szeged, Budapesti krt. 5–7.), az időpont december 9., vasárnap 9 óra. A program, 9.30: 1–4. osztályosok, 11: 5–6. osztályosok, 14: 7–12. osztályosok és egyetemisták.



Birkózás



Tizenkettedik alkalommal rendeztek női nemzetközi birkózóversenyt Berlinben, ahová tíz ország képviselőivel együtt Major Nóra, a SZVSE kiválósága is meghívót kapott. A serdülő Major egy koroszállyal feljebb, a kadett lányokkal mérte össze tudását, és nagyszerű birkózással negyedik lett.



Fallabda



A hétvégén Lengyelországban versenyeztek a Vidux Tisza Squash SE fiataljai.



A nemzetközi utánpótlásviadalon az U17-es lányoknál Laskai Vanda magabiztosan menetelt a döntőig, ott egy egyiptomitól kikapott öt játszmában, így ezüstéremmel zárt. A fiúknál Takács Benedek 13. lett.



Jégkorong



U18, 10. forduló: Goodwill Pharma Szegedi Vízmű-DAB–Pesterzsébeti Hockey Club 1–3 (0–2, 0–1, 1–0), a szegedi gólszerző: Gulácsi Ábris. U16, B csoport, 14. forduló: Goodwill Pharma Szegedi Vízmű–Dunaújvárosi Acélbikák 1–8 (0–4, 0–1, 1–3), a szegedi gólszerző: Pallós Bertalan. U14, III. csoport, 5. forduló: Goodwill Pharma Szegedi Vízmű–ESMTK-Justitia SC 19–3 (5–1, 9–2, 5–0), a szegedi gólszerzők: Faragó Marcell (8), Pallós Zsombor (4), Wenner Miklós Barnabás (3), Perjési Szabolcs (2), Szőke Gergő, Osznovics Lóránt.



Kézilabda



PICK Szeged (2.)–Gyöngyös (5.) 22–23 (8–12)

Férfi ifjúsági I. osztály, Keleti csoport, 8. forduló.

A szegedi gólszerzők: Dobay 4, Csányi 4, Tőkés 3, Vetési 2, Szabó B. 2, Martonosi 2, Tóth J. 2, Ilicsin, Morvai, Bajusz.



Vecsés (9.)–PICK Szeged (7.) 26–22 (11–14)

Férfi ifjúsági II. osztály, Keleti csoport, 8. forduló.



ContiTech FKSE-Algyő (11.)– Lajosmizse (8.) 32–32 (16–18)

Férfi ifjúsági II. osztály, Keleti csoport, 8. forduló.

Az algyői gólszerzők: Vass P. 13, Kovács K. 10, Pap N. 4, Kollár 2, Kremer, Tóth Á., Tari.



ContiTech-Makó (2.)–Békéscsaba (3.) 29–24 (15–10)

Férfi ifjúsági III. osztály, 8. forduló.

A legjobb makói gólszerzők: Szabó R. 9, Dóczi 5, Zsiga 4, Sándor R. 4, Varga R. 4.



PC Trade Szeged KKSE (10.)–Csepel (9.) 27–24 (12–14)

Női ifjúsági I. osztály, 9. forduló.

Szeged KKSE: Cseh, Jakab (kapusok), Kovács Sz. 1, Bognár A. 9/2, Kertész K. 6/2, Balázs A., Fehér V. 4, Stachó 3, Sánta, Király L. 2, Körtvélyesi, Bognár I. 2, Baranyi, Szatmári, Jakus. Edző: Baunok Bernadett.



Hódmezővásárhelyi LKC (5.)–Kispest (7.) 26–24 (14–13)

Női ifjúsági II. osztály, 9. forduló.

HLKC: Áncsán – Kovács A., Földesi 4, Bálint 5, Kandó 1, Tarján 1, Becsei 11. Csere: Kalmár (kapus), Ötvös 3, Ocsovszky, Rácz, Vörös 1, Pataki. Edző: Papp Mihály.



Orosháza (9.)–K. Szeged SE (10.) 32–22 (18–12)

Női ifjúsági II. osztály, 9. forduló.



Szolnok (12.)–FKSE-Algyő (4.) 16–29 (6–16)

Női ifjúsági III. osztály, 9. forduló.

FKSE: Szabadkai – Túri 1, Fejes 8/1, Simon 5, Benák 3, Sávai 9, Korom 2/1.

Csere: Bodor, Koncz (kapusok) Mircse 1, Balog, Székesi. Edző: Almási Dóra.



Makó (11.)–Lajosmizse (10.) 25–23 (15–11)

Női ifjúsági III. osztály, 9. forduló.



Kosárlabda



Naturtex-SZTE-Szedeák (3.)–Jászberény (14.) 121–60 (34–12, 33–13, 30–13, 24–22)

Férfi U20, NB I A csoport, 9. forduló.

A szegedi pontszerzők: Mike 28/15, Kerpel-Fronius G. 17, Varga Á. 14/3, Bonifert B. 13/3, Mayer 12, Börcsök 12, Antal 7, Szatmári 5, Goldring 4, Patkós 4, Révész 3, Kass 2.



Labdarúgás

Befejeződtek a MLSZ harmadosztályú utánpótlás-bajnokságai. A négy korosztály közül kettőben szegedi csapat vezet: az U19 III. osztályában a SZEOL SC, míg az U15 másodosztályában a Szeged 2011 telelhet az élen, de akadnak további dobogós pozíciók (U19, MUFC Makó: 2., U17, Szeged 2011: 2., U15, SZEOL SC: 3., U14, Szeged 2011: 2, SZEOL SC: 3.) is.



U19, III. osztály, délkeleti csoport, 11. forduló: DAFC Szeged (8.)–Tiszakécske (9.) 6–4 (5–1), a szegedi gólszerzők: Albert (2), Kravjár, Fábián, Pető, Gálik. Sárréti Gyöngyöshalász GYSE (11.)–Mórahalom (5.) 0–7 (0–3), gólszerzők: Ruzsity (2), Fodor M., Török, Danicsipak, Hevesi, Rozs Á. SZEOL SC (1.)–Szeged 2011 (6.) 5–1 (2–1), gólszerzők: Bozóki (2), Skribek, Hegyesi, Kiss R., ill. Sziveri. Békéscsaba UFC (3.)–MUFC Makó (2.) 1–3 (0–2), a makói gólszerzők: Frank, Megyesi, Beke. HFC (4.)–Orosháza (10.) 6–1 (2–0), a vásárhelyi gólszerzők: Mohácsi (2), Plichta, Dékány, Kerekes, Pap.



U17, III. osztály, délkeleti csoport, 11. forduló: DAFC Szeged (7.)–Tiszakécske (5.) 4–0 (0–0), gólszerzők: Istókovics, Agócsy, Apró, Péter. Sárréti Gyöngyöshalász GYSE (11.)–Mórahalom (10.) 3–3 (2–0), a mórahalmi gólszerzők: Nyíri (2, egyet 11-esből), Szalai. SZEOL SC (1.)–Szeged 2011 (2.) 0–0. Békéscsaba UFC (4.)– MUFC Makó (9.) 1–1 (1–0), a makói gólszerző: Zoppé. HFC (8.)–Orosháza (3.) 1–1 (0–1), a vásárhelyi gólszerző: Győrfi.



U15, II. osztály, délkeleti csoport, 13. forduló: Kőrös UFC (12.)–MUFC Makó (7.) 3–6 (1–2), a makói gólszerzők: Mátó (2), Bognár, Tóth K., Borbély, Olasz. Békéscsabai Előre (2.)–Szeged 2011 (1.) 2–2 (0–2),

a szegedi gólszerzők: Zámbó, Gulyás. Békéscsaba UFC (8.)–HFC (4.) 0–4 (0–2), gólszerzők: Papp M., Légrádi, Berkó, Tóth I. A SZEOL SC (3.)–Mórahalom (11.) elmaradt.



U14, II. osztály, délkeleti csoport, 13. forduló: Kőrös UFC (5.)–MUFC Makó (11.) 6–0 (3–0). Békéscsabai Előre (1.)–Szeged 2011 (2.) 5–2 (4–0), a szegedi gólszerzők: Molnár, Zahorán Á. (öngól). Békéscsaba UFC (10.)–HFC (8.) 1–6 (1–2), a vásárhelyi gólszerzők: Németh D. (2), Borbás, Barna, Szabó Cs., Zahorán B. (öngól). SZEOL SC (3.)– Mórahalom (12.) 8–0 (0–0), gólszerzők: Berger (3), Suták (2), Fődi (2), Buknicz.



Tollaslabda



A Goodwill Pharma Tisza Tollas SE tollaslabdázói a Suparmadi Fair Play Challenge Trophy 2017 nevű versenyen jártak. Az U13- as korosztályban Sebők Barnabás második, Kószó Mira harmadik lett, szintén bronzérmet szerzett az U15-ösök között Kószó Szabolcs, az U9-eseknél pedig Tóth Gábor.



Vízilabda



Legrand-Szentes (9.)–BVSC-Zugló (4.) 8–9 (3–6, 3–1, 2–2, 0–0)

Ifjúsági fiú országos bajnokság, 8. forduló.

A szentesi gólszerzők: Tóth Gy. (3),

Katona (2), Yingyi (2), Berezvai.



Legrand-Szentes (12.)–BVSC-Zugló (3.) 5–17 (1–3, 1–3, 1–8, 2–3)

Serdülő fiú országos bajnokság, 8. forduló.

A szentesi gólszerzők: Barna M. (2),

Kasza, Nagyistók, Mácsai.



Legrand-Szentes (9.)–BVSC-Zugló (2.) 10–12 (2–2, 4–3, 3–4, 1–3)

Gyermek fiú országos bajnokság, 8. forduló.

A szentesi gólszerzők: Gila (3), Kürti-Szabó (3), Kasza (2), Makán (2).



FTC (3.)–SZVPS (13.) 17–7 (4–2, 2–3, 4–0, 7–2)

Ifjúsági fiú országos bajnokság, 8. forduló.

A szegedi gólszerzők: Börcsök (2), Mekkel (2), Szepes, Berkó, Rácz-Fodor.



FTC (2.)–SZVPS (11.) 18–6 (6–3, 5–1, 5–1, 2–1)

Serdülő fiú országos bajnokság, 8. forduló.

A szegedi gólszerzők: Katona (3), Mekkel (3).



FTC (3.)–SZVPS (5.) 17–6 (3–1, 5–2, 3–3, 6–0)

Gyermek fiú országos bajnokság, 8. forduló.

A szegedi gólszerzők: Mikházi Zs. (2), Lakatos (2), Kőrffy, Berkó.