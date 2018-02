Lengyelországon belül váltott klubot a szegedi védő

A lengyel élvonal ötödik helyén álló Korona Kielce hivatalos honlapján tette közzé, hogy a csapatnál folytatja a 22 éves védő, Kecskés Ákos . A Tisza Volán nevelése kölcsönbe kerül a Kielcéhez, amelyhez a szintén a lengyel első osztályban szereplő Termalicához került, miután a 2018-as meccseken már nem számított rá klubja. Az utánpótlás-válogatott futballista játékjoga továbbra is az olasz Atalantáé, amely most a Kielcének adta kölcsön őt.Kecskés akár a nemzetközi porondra is kiléphet a klubjával, hiszen a lengyel liga négy csapatot ad az európai kupákba. (fotó: korona-kielce.pl)