Lenullázta a Bordányt Lovas Tamás: az Algyő játékosa a forduló gólvadásza

Lovas Tamás a rutinja és futballmúltja révén sok labdarúgó-mérkőzést eldöntött már a góljával. Ezúttal az Algyő színeiben duplázott, így nyert együttese 2–0-ra.– Még a szünet előtt, jó időpontban sikerült megszereznünk a vezetést: a kapusról kipattanó labdára érkeztem, és továbbítottam a hálóba. A második kettős emberelőnyben született, amikor bal oldali támadás után a második hullámban érkeztem Lajkó András visszagurítására, és lőttem a kapuba – emlékezett vissza Lovas. – Vártuk már a bajnoki folytatást, amely két hetet csúszott. Hiányzott a játék és a tétmérkőzés a csapatnak. Az első félidő kiegyensúlyozott volt a Bordány ellen, a szünet után viszont a két, fegyelmezetlenség utáni kiállítás megkönnyítette a dolgunkat.A Csongrád-Kunság Aszfalt mögött jelenleg második helyen áll az Algyő.– Minél előrébb szeretnénk végezni, ez a célunk. Jó a keret, kiválóak a körülményeink, az edzéslátogatottság is megfelelő a heti három tréning elég ezen a szinten. Feljutás? A Csongrád megérdemelné, de az NB III gyorsabb játékot, több edzést igényel, és aki feljut, annak nem árt több poszton is igazolni. Mivel voltam Békés megyében a megyei I. osztályban, az NB III-ban és az NB II-ben is érmes az Orosházával, így a saját ambícióm egyet jelent az Algyő bajnoki dobogós reményeivel – mondta a jelenlegi szezonban négygólos Lovas.