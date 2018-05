˝Lépjünk már!˝

Az elmúlt napokban szurkolóvá váltam. Kisfiam a SZEOL SC-vel több meccset is játszott, nem itt, Szegeden, hanem különböző városokban. Előbb Hódmezővásárhelyen, majd Solton jártunk, és ámultunk – Mórahalmot és Soltvadkertet látva is tátva volt a szánk. Mi már csak ezt tesszük, ha futballozni megyünk. Mindenhol korszerű körülmények, szuper pályák, lelátó, üzemelő büfé, modern öltöző vár bennünket. Mosókonyha – gépekkel felszerelve –, hengerelt pályák, nem egy, hanem több.



Nekünk ez továbbra sem jut. Igen, végre épül a futballstadion, de látva azokat a létesítményeket, ahol az utánpótlás nagy része tréningezik a városban, még ezek a Szegednél jóval kisebb települések is fényévnyire járnak tőlünk.



Valahogy az utánpótlás nevelése, sportolása ott fontos, itt nem. Évekkel ezelőtt írtam egy nagyobb cikket

a Megbüntetett sportváros címmel. Ez sokat nem változott, a helyzet nem lett jobb. Néhány létesítményt az egyesületek tao-támogatásának köszönhetően felújítottak, ez jó, de új, az, kérem, nem épült. Egyetlen

pálya sem, egyetlen sportlétesítmény sem.



Nem lett több, csak romlott a helyzet.



Mindenki türelmesen vár. Talán egyszer megépül majd az uszoda, a PICK Aréna, talán egyszer lesz egy normális atlétikapálya, és nem olyan, amelyiken a gyerekek edzés közben megsérülnek, mert kifordul a salakon a bokájuk. Talán nem olyan tornateremben edz majd a szegedi kézilabda utánpótlása, ahol ha gólt lőnek a fiatalok, akkor a labda a félpályáig pattan vissza, mert a kapu a falra van felfestve. És ez nem vicc, hanem a valóság. Nem az élsportra kérünk segítséget, hanem azoknak a gyerekeknek, akik még sportolnak. Azoknak az anyukáknak, apukáknak, fanatikus sportvezetőknek, edzőknek, akik azért is dolgoznak, hogy a tinik rendszeresen edzésre járjanak, meccsre, versenyre menjenek. Szegedet képviseljék. Ne a gépet nyomogassák, hanem egy közösséghez tartozzanak. Futballozzanak, ússzanak, kosárlabdázzanak, fussanak, vagy csak sportoljanak. Nem lesz mindenki világbajnok, magyar bajnok, de egészséges marad, barátokat szerez, tartozik valahova, és amit csinál, azt örömmel, tiszta szívvel teszi, mert ez valójában az utánpótlássport.

Ez tiszta és őszinte. Éppen ezért érdemelne többet.



Létesítményeket!



Csak halkan jegyzem meg, hogy mindent elmond a városi sportlétesítmény-helyzetről, hogy ahol Pistike és Katika a Toldi utcai oviból az úszásórára öltözik, ott szokott a kézis Nikola Karabatic a PSG, vagy Nagy Laci a Veszprém csapatából is öltözni. Nem is tudják a gyerekek, hogy micsoda nagyságok után mehetnek be az öltözőbe, és ülhetnek ott, ahol előtte a két világnagyság húzta magára éppen a mezét a PICK elleni meccsre.

Változik egyszer a helyzet? – kérdezhetik többen. Mi várunk, de meddig, mert a pálya göröngyös, a salak

kemény, a tornaterem kicsi, az öltöző elavult.



Lépjünk már! 2018-at írunk!