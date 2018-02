Lerohanták a Bányászt: MOL-PICK Szeged-Komló 38-24

Az utolsó hazai alapszakaszmeccs

Ma 18 órakor a K&H férfi kézilabdaligában a MOL-PICK Szeged együttese a Komló csapatát fogadja az újszegedi sportcsarnokban. Bármily furcsa, de az alapszakasz utolsó hazai meccsét vívja a kétszeres magyar bajnok. Az biztos, hogy néhány játékos pihenőt kap, ami viszont jó hír: minden esély megvan arra, hogy Balogh Zsolt visszatérjen a csapatba

K&H férfi kézilabdaliga, 22. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok, 1500 néző. Vezette: Rontó, Szanyi.Sego - Pedro 8, Balogh 1, Skube 3, Bánhidi 2, Bodó 9, Källman 1.Sierra (kapus), Blazevic, Sigurmannsson 5/1, Zubai, Zsitnyikov 1, Fekete B., Srsen 4, Hegedüs 1, S. Sunajko 3.Juan Carlos Pastor.Granic - Gebhardt, Obradovics 6, Markovics 1, Balázs 5, Grünfelder 1, F. Sunajko 2.Selymes, Szabó M. (kapusok), Huesmann 6, Kovács 2, Wéber 1/1, Szkokán, Gajdos.Kilvinger Bálint.6, ill. 6 perc.3/1, ill. 2/1.NYILATKOZATOK- Nagyon fontos, hogy mindig nyerjünk Szegeden. Több variációval próbálkoztunk ma a hármas védők között. Mindenki lehetőséget kapott, a fiatalok is éltek ezzel. Gratulálok a Komlónak a jó játékukhoz a szezonban.- Gratulálok a Komlónak a jó szezonhoz. Jó érzés sok góllal nyerni, de az a legfontosabb, hogy újra jól és dinamikusan játszunk, valamint, hogy visszajöjjenek a sérültjeink. Amikor jól védekezik a csapat, akkor nekünk szélsőknek egyszerűbb a dolgunk, mert több indításgólt tudunk lőni. Mindenki hozzátett a mai győzelemhez, aminek nagyon örülök.- Kicsit álmosan kezdtünk, de utána felvettük a küzdelmet a Szegeddel, de ez a mérkőzés nagy részében nem sikerült. Két emberünk hiányzott, aki stabilitást ad nekünk általában. A Szeged egy más színvonal, szoknunk kell még ezt a sebességet, néha nagyobb erőbedobásra késztettük a hazaiakat. Amit egy ilyen nagycsapat ellen meg tudunk csinálni, azt a mi szintünkön még jobban kivitelezhetjük majd. Küzdünk mindig becsületesen.- Gratulálok a Szegednek a nagyszerű játékához. Nehéz ellenük készülni. Nekünk nem ők a riválisaink, picit szorosabbá tehettük volna a meccset, de ma ennyire tellett nekünk. Bodó ellen az NB I/B-ben már védtem, már akkor erősek voltak a lövései, most pedig még inkább.FÉLIDŐBodó jobbátlövőből, kapufáról pattan be, 37-24. Stefan Sunajko veszett labdát szed össze, az ő góljával zárul a meccs, 38-24.Zsitnyikov adja kínaira a labdát Sunajkónak, 36-23. Balázs, 35-24.Pedro-ziccer a szélről, Szabó! Sierra is véd egyet!Huesmann a végére belejött, 35-23.Huesmann lövése a kapufára, Sierráól bepattan.Bodó forgácsolja szét a keresztlécet.Kovács, 35-21.Huesmann betalál, Fekete kiáll. Hegedüs mellé, nem fújnak a bírók semmit, de talán lehetett volna.Zsitnyikov átlövését fogja Selymes. Balázs vinné fel a labdát, belemegy Zsitnyikovba, szabaddobás, Stefan Sunajko értékesíti a ziccert, 35-19.Wéber megijed Sierrától, mellé lövi a hétméterest.Szkokán lő a szélről, Sierra! Hegedüs zár szabálytalanul.Bodó lövésén rajta van a kapus, de nem védheti, 34-19.Bodó labdája a blokkon megpattanva talál utat a hálóba, 33-19.Huesmann kapufás gólja után 32-19.testvérek egymás ellen, érkezik a pályára a Szegedben Stefan Sunajko.Kovács szabálytalan Skubéval, kettő perc a "jutalma". Srsen ma is jól játszik, 32-18.Obradoviccsal nem bírnak a szegedi védők, 31-18.Obradovics ziccerben, Sierra csak beleérni tud, 30-17. Skube a kezek alatt, 31-17.Huesmann zavarja ki a pókokat a balfelsőből, 30-16. Sigurmannsson-kapufa hetesből, Selymesről mellé pattan a labda.ismét a spanyol szélső, most lerohanásból, 30-15.Srsen lendületből, 28-15. Időt kérnek a vendégek, másodszor. Labdát szerzünk, Pedro veszi be az üres kaput, 29-15.Skube talpról, 27-15. Sego ér vissza az üres kapuba, véd, parádés!Blazevic és Balázs akaszkodik össze, mindkettőjüket kiállítják a játékvezetők.Wéber hétméteresből, 25-15. Bodó a kapufát találja telibe. Sego véd, Sigurmannsson vezeti, Srsen fejezi be a lerohanást, 26-15.Sigurmannsson lerohanásból, 25-14.Sunajko lövését védi Sego.Bodónak zár Skube, Selymes első védését mutatja be.passzívan támadnak a vendégek, Sego hárít.Balázs ott folytathatja, ahol abbahagyta az első félidőben, 23-14. Hegedüs, 24-14.a Komló kezd, eladják a labdát, Srsen bünteti ezt, 22-13. Robog a Szeged, Pedro, 23-13.FÉLIDŐBánhidit érinti rosszul, hogy sípszó közben-után Markovics földre viszi. Összeszólalkoznak, majd szent a béke, szabaddobás a Szegednek. Balogh-gól, sérülése óta az első, 21-13. Zsitnyikov fülel le egy passzt a szélre, beesik a hatoson belülre, időn túli szabaddobás. Markovics sportszerű, ejti a labdát.Obradovics átlövését üti be Sego, 20-13.Baloghnak rossz Zsitnyikov labdája, Markovics indul, 19-12. Zsitnyikov a pipába, 20-12. Pedro kap két percet.Bodó nem szűkölködik kis gólokban, 19-11.Sunajko talpról Sego ölébe, a kipattanót Zsitnyikov nem tudja összeszedni. Támad a Komló, Grünfelder ziccerben, Sego ismét.Bodó óriási és ötödik gólja után már 17-11. Sigurmannsson rendezetlen fal ellen, 18-11.Pedro ad nagy labdát Zsitnyikovnak a szélről, de kapufa. Újabb komlói labdavesztés, kínaira menne Bodó, de kiüti Balázs.Gründfelder marad üresen beállóban, 16-11. Sigurmannsson kezd belejönni, 16-11.Balogh adja kínaira Pedrónak a labdát, 15-10.Sigurmannsson, 14-9. Balázs élvezi a játékot, 14-10.Gebhardt cundere a kapufán landol szerencsére.Sunajko pattintja el Sego mellett kiszorított szögből, 13-9.Huesmann lövéseit érzi Sego, már harmadszor hárítja. Pedróval nem ér vissza senki, 13-8.Bánhidi kiharcolja, Sigurmannsson belövi a hetest, 12-8.Sego véd, a kipattanót azonban Kovács éri el nem Bodó, 11-8.Bodó, 11-6. Időt kér a Komló. Sunajko Zubai mellett megy el, 11-7.Huesmann átlövését hárítja Sego.Obradovics már harmadszor jár túl Sego eszén, 9-6. Pedro is ugyanennyinél tart, 10-6.Pedro, 9-5.Huesmann első labdaérintéséből nagy gólt lő a jobbfelsőbe, 8-5.Balázst állítják ki a játékvezetők két percre. Bánhidi-kapufa, Källmanhoz pattan a labda. Ismét javít a magyar válogatott beálló, 8-4.Bánhidi a kapufára, Markovicsnak hosszú az indítás. Másodszor már nem hibázik, Bánhidi, 7-4.Obradovics harcosan, gól a jutalma, 6-4.Grünfelder ziccerét védi Sego. Rohan a Szeged, Pedro passzából Bodó szerez gólt, 6-3.Pedro a szélről, 4-3. Sunajko lövését Bodó blokkolja, Sego indítja Källmant. Picit hosszú a labda, de összeszedi, 5-3.Obradovics pattintja be, 3-2. Labdát veszt a Szeged, Balázs lerohanásból, 3-3.Sigurmannsson a bal kapufára lövi a hétméterest.Balázs Sándoré az első komlói találat, 3-1.Skube veri meg lábbal Balázst, 2-0. Filip Sunajko lő középről, mellé. Bodó ugrik fel, a hosszú alsóba, 3-0.Bodó góljával indul a meccs, 1-0.amennyiben Stefan Sunajko pályára lép a MOL-PICK-ben, akkor testvére, Filip ellen játszhat majd, aki a vendégek irányítója.érkeznek a csapatok a pályára, kezdődik a bemutatás.Juan Carlos Pastor továbbra sem számíthat Szergej Gorbokra, Matej Gaberra és Thiagus Petrusra. A spanyol tréner eddig 15 nevet írt be a jegyzőkönyvbe, az utolsó helyre Stefan Sunajko vagy Mario Sostaric kerülhet be.a vendégekkel nem tartott Szegedre a PICK egykori közönségkedvenc játékosa, Katzirz Dávid. A válogatott balátlövő a vállát fájlaltaüdvözöljük olvasóinkat az újszegedi sportcsarnokból. Az alapszakasz utolsó hazai mérkőzése következik az NB I-ben a PICK számára, legközelebb a bajnoki döntőben léphet pályára itthon a Szeged, amennyiben bejut.A MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapata 30-28-ra nyert a Zágráb ellen a BL-ben. A meccsen ott volt a lelátón az 1996-os szegedi bajnokcsapat tagja, Csavar Zoltán is, aki súlyos betegsége után lábadozik.– Többször voltam Szegeden meccsen, de sohasem úgy, hogy nyert a csapat, most ez is összejött, ez igazán jó gyógyszer volt a gyógyulásomhoz – mondta a meccs után Csavar Zoltán , a Pick Szeged 1996-os bajnokcsapatának tagja. A kőkemény védő az elmúlt nyáron nyaralás közben kapott stroke-ot. Constantában a családjával pihent, amikor rosszul lett.– Nagyon rossz állapotba kerültem, sokáig tolókocsiba kényszerültem. Sok jóval nem kecsegtettek. Én azonban nem vagyok olyan típusú ember, aki bármit felad. Tudom, hogy rendbe jövök, és újból dolgozhatok, ismét edző lehetek, hiszen az életem a kézilabda. Szerencsém van, mert Udvarhelyen van egy remek gyógytornász, Fejér Zoltán, akinek sokat köszönhetek.A családom is hihetetlen erőt ad, feleségem, Mónika hatalmas türelemmel és odaadással segíti a felépülésem. És a csapatom, a MOL-PICK Szeged is mindent megtesz értem, ez nagyon jólesik, hogy nem felejtettek el.„Látod apa! Még ők is itt vannak neked, értük is harcolnod kell!" – írta Zsófia lánya édesapja Facebook-oldalára, amikor a szegedi együttes beszámolt arról, hogy milyen tragédia érte őt.– Három napot tölthettem Szegeden. Találkoztam a régi társakkal, Mezei Richárddal és Fekete Robival nagyon jót beszélgettem, rengeteg sztoriztunk. Megnézett Thékesné Cinike, aki megdicsért, azt mondta, ahhoz képest, hogy mikor történt a baj, nagyon szépen halad a rehabilitációm. Élményekkel telve térek haza, a klubtól kaptam egy kék mezt, amire nagyon büszke vagyok. Szeretném megköszönni azt a szeretetet, amit itt kaptunk. Ez nekem, ebben az állapotban nagyon fontos, mert szeretnék újból egészséges lenni. Dolgozni, megtanítani a gyerekeket játszani, és ha van közöttük Székelyudvarhelyen tehetséges játékos, akkor csak remélni tudom, hogy ők is felhúzhatják a szegedi mezt, úgy, mint én vagy Ilyés Ferenc, amelyre igazán minden székely ember büszke.