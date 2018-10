Lesznek-e feljutások? Több megyei együttes is remekel a második, harmadik vonalban

Előretörnek. A Szegedi Férfi Vízilabdacsapat mellett régiónk kézilabda- és kosárlabdacsapatai is esélyesek a feljutásra. Fotó: HLKC, Vásárhelyi Kosársuli

Keddi számunkban hosszabban foglalkoztunk a jelenleg másodosztályú, de az OB I-es visszatérést tervező Szegedi Férfi Vízilabdacsapat hétvégi kupasikerével, hiszen élvonalbeli csapatot győzött le. Rögtön a másik oldalunkon is akadtak szép eredmények, hiszen a másod- és harmadosztályú bajnokságokban szereplő Csongrád megyei együttesek remekelnek, több sportág pontvadászatában is az élmezőnyben találhatók a régió klubjai. Körkérdést intéztünk hozzájuk: milyen esélyek vannak a feljutásra?– Nálunk erre nehéz választ adni, hiszen rájátszás dönt majd a végső helyezésekről, de az eddigiek alapján bizakodóak lehetünk – kezdte válaszát Tóth Tamás, a férfi kosárlabda NB I/B Zöld csoportjának negyedik helyén álló Vásárhelyi Kosársuli edzője. – A célunk, hogy az alapszakaszt a legjobb négy között zárjuk, így a negyeddöntőben és az esetleges elődöntőben is biztosan pályaelőnyt élveznénk. Ha sikerül a legjobb négy közé jutni, ott már bármi megtörténhet. Januárig lehet igazolni, a riválisaink erősítenek is, de mi szeretnénk megtartani az idénykezdésre kialakított csapatot, és inkább a taktikai fejlődésre koncentrálnánk.Jöjjenek a kézilabdacsapatok, elsőként a férfi NB I/B-ben második helyezett ContiTech FKSE-Algyő.– Az eddigiek alapján az első öt hely valamelyikének elérése lehet reális cél – véli a tréner, Herbert Gábor. – Nem szabad elkényelmesednünk a tabella láttán, mert eddig egyetlen komoly riválissal találkoztunk, és a PLER ellen el is szenvedtük eddigi egyetlen vereségünket. A Békés, a Kecskemét, a PLER és a legnagyobb favorit, az Orosháza profiként dolgozik, játékosaik csak a kézilabdával foglalkoznak, ami versenyhátrányt jelent számunkra, de félprofi egyesületként is felvesszük a kesztyűt.Az eggyel alacsonyabb osztályban szereplő Pick Szeged U23 helyzete különleges, hiszen a klub több tehetsége is a fiókcsapatként is működő Algyőnél játszik, a felsőbb osztályban pedig csak U20-as csapatot lehet indítani, így a feljutás nem központi kérdés, ennek ellenére a Pick százszázalékos teljesítménnyel második helyen áll.A PC-Trade Szeged KKSE nem az élmezőny tagja a női NB I/B-ben, egyetlen sikere van, a szurkolók mást vártak.– A meccseket nézve a realitás az lenne, ha két ponttal több állna a nevünk mellett – nyilatkozta Vadkerti Attila stratégiai igazgató. – Az alapkoncepciónk erre az évre az volt, hogy a rutinos játékosaink mellett minél több szegedivel tudjunk kiállni. A szezon elején az első hat hely valamelyikét akartuk elérni, nincs okunk változtatni a célon.A nőknél az NB II-es HLKC hibátlanul menetel, azért „csak" második, mert az éllovas Gyula eggyel több meccset játszott.– Az elsődleges cél, hogy dobogón végezzünk – szögezte le a hódmezővásárhelyiek trénere, Dankó Ervin. – Edzőként szeretném, ha bajnoki cím esetén vállalnánk a feljutást, de ez nem csak rajtam múlik. Egyelőre ezzel nem is tervezhetünk, hiszen az őszi szezon négy rangadójából három még előttünk áll, a KSZSE elleni derbit sikerült megnyernünk. A legjobbak között körbeverések vannak, így még nehezebb jósolni – zárta a beszélgetést a szakember.