Levonta a tanulságot az előző idényből a Zsombó

Szeretne jobban teljesíteni a csapat. Fotó: Zsombó SE

Furcsán ért véget az előző idény a Zsombó számára, hiszen a Szőreg elleni találkozó félbeszakadt, a mérkőzés három pontját, 3–0-s gólkülönbséggel a szőregiek kapták meg. A fennállása első megyeegyes idényét futott Zsombó így 16 ponttal az utolsó előtti helyen végzett a bajnokságban, a lelkesedés azonban töretlen a csapatnál.– Ugyanazt szeretnénk, mint tavaly, futballozgatunk, és meglátjuk, mi sül ki belőle – kezdte Mihálffy Zsolt, a Zsombó SE elnöke.A klubot hét éve szolgáló Daru Sándor nem vállalja a továbbiakban az edzői feladatokat, pótlását várhatóan házon belül oldják meg Zsombón. Két játékos is felhagyott az aktív futballal a nyáron, Túri Dávid és Rárósi Péter az edzővel karöltve az elmúlt hétvégén megrendezett Zetkó József-emléktornán köszönt el a csapattól. A szinte csak zsombóiakra épülő csapatban tovább nőtt a helyiek száma, ugyanis a 19 éves Rozs Ádám Mórahalomról tér haza, emellett az elmúlt szezonban negyedik helyen végzett ifjúsági csapat játékosaira támaszkodnának a zsombóiak. A Szőreg elleni meccs után kiosztott eltiltásokat mérsékelték, így ifjabb Mihálffy Zsoltra szeptember 6-áig, a csapatkapitány Gyuris Dávidra pedig október 6-áig nem számolhatnak a gárdánál.– Igaz, tavasszal kevesebb pontot szereztünk, de szorosabb meccseket játszottunk. A tanulság az, mindig a játékvezetőnek van igaza. A futball iránti alázatnak erősebbnek kell lennie, mint az igazságérzetnek, nem voltunk sportszerűtlen csapat, hanem rendre a játékvezetőkkel akadtak gondjaink. Játékban fel bírtuk venni a ritmust a nagyobb csapatokkal is, a nagy arányú vereség pedig általában az eltiltások miatt született. Ezúton is köszönjük Daru Sándor, Túri Dávid és Rárósi Péter sok-sok éven át tartó munkáját! – összegzett Mihálffy Zsolt, a klub elnöke.A csapat július 21-én kezdte meg a felkészülést az új idényre, az augusztus 18-án rajtoló bajnokságra a Kiskunmajsa ellen vívott két, valamint a Balástyával játszott edző- meccsel készült a Zetkó-torna mellett. Az utolsó edzőmeccset az SZVSE elleni idegenbeli kupaselejtező jelentette, amit 5–0-ra veszített el agárda.