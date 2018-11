Lezárja a sorozatot a Szedeák: Kecskemét-Szedeák 80-78 (IV. negyed)

Labdaszuggerálás. Sulovicsékra nehéz meccs vár. Fotó: Karnok Csaba

Tápén Tesiznek



Megtörtént a sorsolás a Délmagyarország és a Naturtex-SZTE-Szedeák közös akcióját követően. A pályázó általános iskolák közül a tápéi Bálint Sándor Tagiskola lett a szerencsés, így az intézmény fiataljai tölthetnek el egy közös testnevelésórát a Szedeák játékosaival.

Férfi kosárlabda NB I/A csoport, 9. forduló. Kecskemét, Messzi István sportcsarnok, 1000 néző. Vezeti: Győrffy, Praksch, Pozsonyi.Kecskemét: J. Green, Wittmann, Djeraszimovics, Dramicsanin, Karahodzics. Csere: Molnár M., Dimics, Mészáros. Vezetőedző: Forray Gábor.Szedeák: Boltics, Wirth, Davis, T. Green, Sulovics. Csere: Vágvölgyi, Kerpel-Fronius, Révész, Varga Á. Vezetőedző: Andjelko Mandics.Kipontozódott: T. Green (37.), Wirth (40.)Eltelik két perc kosár nélkül az utolsó negyedben. Dimics felökleli Sulovicsot, de ez nem támadófault. Fújnak egyet viszont Wirthre, Molnár Márton a második büntetőjét dobja be, 60-55. Boltics remek passzával Sulovics, 60-57. Wittmann is büntetőzhet, nem ront, 62-57. BOLTICS! Egy remek tripla az irányítótól, 62-60, de kellett! Dimics sajnos visszadobja, 65-60. Még több mint hat perc a negyedből, nem ledolgozhatatlan ez a hátrány. FŐLEG ÍGY! Green triplájával, 65-63! Wittmanntól most rövid a hármas, kétszer is, majd Davist állítják meg szabálytalanul. Csak az első büntetőjét dobja be az amerikai, 65-64. Karahodzics előtt van terület a zsákolásra, 67-64. Jön az utolsó (?) öt perc. Sulovics csak bemutatja a dobást, majd be is ejti, 67-66, borzasztóan kemény meccs! Lejön Wittmann hármasa, Bolticsé a pattanó, de Davis trojkája is rövid. Green begyűjti az ötödik faultját, így a kanadai kiszáll a meccsből. Djeraszimovics felezi a büntetőket, 68-66. Három és fél perc még, Boltics hiába reklamálja, ő nem kap fújást. Djeraszimovics viszont megoldja Davis mellett, 70-66, időt kér Andjelko Mandics. Sulovics nem tudja feltenni Karahodzics mellett, de Juan'Ya Green ejtése sem jó, még bő két és fél perc, talpon az egész csarnok. Lejön Boltics triplája, Karahodzics közelije viszont beszédül, 72-66. Davis középtávolija bent, 72-68. Djeraszimovics és Sulovics sem dobja be a triplát, innen már nehéz lesz, hiszen csak egy perc van vissza - ráadásul Green egy tempót is beszór, 74-68, 55 másodperccel a vége előtt időt kér Andjelko Mandics. Davis visszateszi Wirth lepattanóját, 74-70, ez még nem dőlt el. Wirth okosan faultol, 43 másodperc maradt az órán. Green csak a másodikat dobja be, 75-70. Boltics betörése után 75-72, megvan a gyors kosár, most már a jó védekezés kell. Wirth a faulttal, neki még lehetett, de ez az utolsó, különben kipontozódik. Djeraszimovics a helyére küldi mindkettőt, 77-72, alig több mint 30 másodperc. Wirth beviszi, 77-74, majd jön a fault, Boltics negyedik hibája, maradt 27 másodperc az órán. Djeraszimovics ezeket is bedobja, 79-74. Davis megint végig tud vele menni, Wirth gyorsan odaüt, így ő is kipontozódik, 79-76. Green csak a másodikat dobja be, de ez is négypontos különbség, 80-76. Vágvölgyi is jöhet a vonalról, jó mindkettő, 80-78, időt kér a Kecskemét.A kezdőötössel vágunk neki a harmadik negyednek, Green kosara után Wirth szerez labdát, és rohan vele végig, 40-39! Karahodzicsé az első hazai pont a szünet után, 42-39. Davisnek ez már a negyedik hibája, a Sulovics-Karahodzics csatát most utóbbi nyeri, majd Wittmann ejt, és visszaáll az ötpontos különbség, 44-39. Davis helyett visszajön Vágvölgyi. Boltics dobása lejön, a Kecskemét pedig végigviszi a kontrát, Wittmann okos passza után Djeraszimovics fejezi be, 46-39, időt kér Mandics. Sulovics leszed egy támadót, de estében már nem tudja visszatenni. Wittmann megint remek passzal, Karahodzics fejezi be, 48-39. Boltics dudaszós hármasa sincs bent, majd Green is begyűjti a negyedik hibáját. Wittmanntól nem jó a tripla, Wirthtől viszont igen! 48-42! Greent állítja meg Djeraszimovics, ez lehetne éppen sportszerűtlen is, videóznak is a sporik. Green csak az egyiket dobja be, 48-43, öt büntetőt hagyott ki eddig a Szedeák. Molnár Márton betörése után 50-43. Boltics csak bemutatja a passzt, majd ő maga indul el, jó is az ejtés, 50-45. Green megint felez a vonalról, 50-46. Dimicstől nem jó a tripla, lehet tovább zárkózni! Meg is van, Sulovics büntetőivel 50-48. Wittmanntól ez szép volt, könnyedén mehetett be középen, 52-48. GREEN! Megvan a kanadai első hármasa, 52-51! Karahodzics ejti be futtából, 54-51. Wittmannal ma nem bírunk, eladott labda után egy triplát szór, 57-51, kezdődhet megint elölről a meló a Szedeáknál. Sulovics nem adja fel, 57-53. Karahodzics és Boltics ütközetét megint a kecskeméti nyeri a palánk alatt, 59-53. Három másodperc marad a negyedből, amikor Greennek odaüt dobás közben Dramicsanin, aki ezzel a kipontozódás szélére kerül. Green bedobja mindkét büntetőjét: 59-55, tíz perce maradt a fordításra a Naturtexnek.Boltics labdaszerzésével és ziccerével indul a második negyed, 21-21.Sulovicstól rövid a középtávoli, majd jön az első szegedi csere, miután Green már három faultnál jár, Vágvölgyi áll be. Bolticsra is befújják a harmadikat, így azért nehéz lesz a folytatás. Vágvölgyi remekül állította meg Djeraszimovicsot, aki nem tudott sehova sem passzolni, ez kell! Kerpel-Fronius jön irányítani, majd Sulovics hozza ki szinte a maximumot a szituációból egy kiharcolt faulttal. A center kosara már időn túl születik, mindkét fél nagyon feszes hátul. Sulovics labdát szerez, Kerpel-Fronius lepattanóját Davis szedi össze. Sulovics egy triplával, 21-24! Három perc eltelt a negyedből, eddig 5-0 a Szedeáknak ez a negyed. Juan'Ya Green kígyózik be, 23-24, de Wirth lemásolja, 23-26. Dimics büntetőzhet: csak az elsőt értékesíti, 24-26. Vágvölgyi faulttal együtt, és jó a büntetője is, az eddigi legnagyobb szegedi előny, 24-29! Megint egy szerzett labda, ami után Dimics üt oda Wirthnek, neki is a harmadik - időt kér a Kecskemét! Wirth büntetőivel folytatjuk, mindkettő bent, 24-31! Ezért nagy kár, Vágvölgyi ráesett a triplázó Karahodzicsra, ráadásul be is hullik a hármas, de kimarad a büntető, 27-31. Sulovics látja meg jól a befutó Vágvölgyit, aki javít az előbbi megmozdulásán, 27-33. Dramicsanin beszór egy trojkát, ez mondjuk nem hiányzott, 30-33. Megint támadófault Davisnél, reklamál a szegedi kispad, de nem adják meg a kosarat. Sulovics helyett jön Révész a Szedeákba. Dramicsanintól megint egy tripla, ezzel kiegyenlít a Kecskemét, időt is kér Andjelko Mandics, gyorsan eltüntette a hétpontos különbséget a hazai csapat. Juan'Ya Greennek is három hibája van, le is hívja őt Forray Gábor, Kerpel-Fronius pedig csak az egyik büntetőjét dobja be, 33-34. Varga Ákos is pályán a Naturtexben, Vágvölgyi hármasa lejön, de a túloldalt sem jó a tripla. Színmagyar együttessel a pályán a Szedeák, Djeraszimovics Varga Ákos mellett faulttal együtt dobja be, Mandics lépést reklamál, erre kap egy technikait. Djeraszimovics nem ront, 36-34, majd Révészre is támadót fújnak egy lepattanóért vívott csata után. Borzasztóan fizikális, kemény meccs, Djeraszimovics viszont már tízpontos ezekkel a büntetőkkel, 38-34. Most akcióból eredményes, 40-34, ismét időt kér a Szedeák, 13-1-es futásban a KTE. Visszajön Tyrell Green, de rövid a triplája, viszont megvan a labda. a kanadai most betörne, de nincs pontos befejezés a végén. Még bő fél perc a félidőből: Karahodzics gyűjti be a harmadik hibáját, így Sulovics dobhat kettőt a vonalról. Csak a második jó, 40-35, ez a második negyed vége. Hiába kezdett jól a Naturtex, támadásban picit megállt, Djeraszimovics vezérletével pedig fordított a Kecskemét.Wirth dudaszós hármasa nyitja a meccset, 0-3, majd a hazaiak Greenje, Juan'Ya tör be, 2-3. Dramicsanin ejt, 4-3. Davistől rossz a közeli, de szerencsére Wittmann tempója is kiperdül. Most Tyrell Green megy végig, 4-5. A kanadai bedob két büntetőt is, 4-7. Szép védekezés Bolticstól Karahodziccsal szemben, meg is van a labda. Wirthtől nem jó a hármas a sarokból, Djeraszimovics viszont pontosabb kintről, 7-7. Sulovicsnak is megvannak az első pontjai, 7-9, majd a két kecskeméti csereember egyenlít, Dimics passza után Molnár Márton a befejező, 9-9. Zsinórban három szegedi faultot fújnak, ráadásul Bolticsnak ez a második, pedig az első negyed felénél járunk. Juan'Ya Green faultja után Wirth csak az egyiket dobja be a vonalról, 9-10. Dimics indul el, és ejti be, 11-10. Sulovics keresi a helyet, meg is találja, 11-12. Szerencsére Dramicsanin nem él a támadólepattanóval, de Tyrell Green hármasa rövid, majd Karahodzic ismét vezetéshez juttatja övéit. De csak eddig, Sulovics a földről szedi össze Boltics passzát, 13-14. Tyrell Greennek is a második személyije, Dramicsanin bedobja mindkét büntetőjét, 15-14. Davis! Egy hármas az amerikaitól, neki is van most már pontja, 15-17. Djeraszimovics könnyedén válaszolhat a körtéből, 17-17. Támadót fújnak Davisre, majd Juan'Ya Green előtt van tiszta dobóhelyzet, nem is rontja el, de szerencsére "csak" kettes, 19-17. Davis faulttal együtt fejezi be: de kihagyja a büntetőt, marad a 19-19. Davis floatere is lejön, Juan'Ya Green triplája sem jó. Harminc másodperc még a negyedből. Wirth eladja, Wittmann végigmehet vele, 21-19. Még egy gyors támadásra van idő, de Tyrell Green hármasát kiköpi a gyűrű. Ahogy az várható volt, igen szoros és küzdelmes meccs, egy negyed után két pont a különbség.- Köszöntjük olvasóinkat Kecskemétről, hamarosan kezd a Naturtex-SZTE-Szedeák a KTE vendégeként. Ami a szegedi keretet illeti, ahogyan az várható volt, Juhos Levente még ma sem léphet pályára, a többiek viszont ott vannak Andjelko Mandics keretében. Népes szegedi tábor is érkezett a Messzi István sportcsarnokba, köztük egy kisebb olasz delegáció, akik amikor tehetik, ellátogatnak a Szedeák meccseire - ma sem tettek másképp.Egészen könnyed utazás vár a Naturtex-SZTE-Szedeákra – ez persze így, ebben a formájában nem teljesen igaz, de tény, azok után, hogy a szegedi kosarasok az elmúlt hetekben megjárták Székesfehérvárt, Pécset és Körmendet, Kecskemét már felüdülésként hathat. Más kérdés, hogy a KTE otthonában sem vár könnyű mérkőzés Andjelko Mandics csapatára, és ezt nemcsak a két csapat utóbbi években vívott, rendre szoros meccsei miatt mondhatjuk, hanem azért is, mert Forray Gábor együttese egyike azoknak a csapatoknak, amelyek még nem kaptak ki hazai pályán.A Naturtexnél még nincs bevethető állapotban Juhos Levente, azaz a csapatkapitányra továbbra sem számíthatnak a klubnál. A mai meccset háromhetes szünet követi, legközelebb így december 15-én lép pályára a Szedeák, ám ekkor már az újszegedi sportcsarnokban játszanak a szegediek. A ma 17.30-kor kezdődő találkozóról a delmagyar.hu élő, szöveges online tudósítással jelentkezik.