Lilov volt a meglepetés: találkozott nagy kedvencével a másodikos Timót

Idegenben folytatja a férfi kosárlabda NB I A csoportját a Naturtex- SZTE-Szedeák, amely ma 18 órától Sopronban lép pályára. A találkozó két Szedeák- játékos számára különleges lesz: az Alba Fehérvártól kölcsönbe érkező Filipovics Márkó egy hete edz Szegeden, a bajnokságban most először léphet majd pályára új együttesében. Bán Tibor pedig éppen a soproniaktól jött december végén, ahol nem kapott elég lehetőséget, a Szedeáknál viszont fontos ember a rotációban.

Torta, cukorka, egy NBA-játékos vagy egy Szedeák-kosaras. Ezek a tippek érkeztek a Szegedi Alsóvárosi Általános Iskola diákjaitól, amikor Kónyáné Kapitány Gabriella testnevelő közölte velük, a pénteki kosárlabdaedzésen meglepetés vár rájuk. A legutolsó vált valóra.Lapunkban már megírtuk Bagdi Timót Áron történetét: a másodikos kisfiúnak akkora kedvence a Naturtex-SZTE- Szedeákban játszó Ivan Lilov , hogy farsangkor a bolgár válogatott játékosnak öltözött be. A tegnapi tréningre is a farsangra készített mezben érkezett, majd alaposan meglepődött, amikor kedvence belépett a tornaterembe.Timót először alig mert megszólalni, de hamar feloldódott, és mutatott is néhány trükköt Ivannak – közben edzője, Sági Ákos látta el tanácsokkal. A többi kisgyerek is élvezte, hogy egy profi sportoló jött közéjük – legalább harmincan voltak, fiúk és lányok vegyesen –, és autogramot is kapott mindenki.A gyerekek egyébként a szegedi klub kötelékébe tartoznak, a Szedeák Alsóváros nevű iskolacsapat tagjai. A legtöbben negyedikesek, Timót közöttük szerepel másodikosként. A kisfiú ajándékot is kapott Lilovtól: azt a mezt, amelyben pályára lépett a legutóbbi All Star-gálán.A Szedeák szintén készült a srácoknak: Méhes Gábor alelnök családostul meghívott mindenkit a Paks elleni, jövő szombati hazai bajnokira, így biztos, hogy népes gyerekcsapat biztatja majd a Naturtexet az újszegedi sportcsarnokban.