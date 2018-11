Ma 16.50-től: Skjern-MOL-PICK Szeged

Még a budapesti reptéren készült a csapatfotó.

Üdvözlet mindenkinek Skjenrből! Minden rendben a csapattal, jót pihent mindenki, hamarosan közös séta szerepel a programban, majd taktikai értekezletet tart Juan Carlos Pastor vezetőedző. Az idő nem változott, naptejet senki sem használ, kabátot és sapkát annál jobban. Esik, hideg van a dán kisvárosban, amely nem éppen pezsgő képet mutatott. Az biztos, hogy délután megmozdul minden helyi, hiszen Skjern kedvenc csapata, a férfi kézilabda együttes a BL-ben a MOL-PICK Szeged ellen csatázik. A Skjern Bank Arénba 3300-as férnek be, minden bizonnyal megtelik majd a lelátó.A keretből mindenki rendben. Most a spanyol szélső Pedro került be, Stanislav Kaspárek maradt ki. A PICK még sohasem találkozott a helyi együttessel, így ez premier lesz. A magyar bajnok 175. Bajnokok Ligája találkozóján lép majd pályára.Szombat, 19.19:A MOL-PICK Szeged este a 3300 főt befogadó Arénában edzett. Videó a tréningrőlEsik az eső, igazi novemberi időjárás "tombol" Skjerben. A MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapata szombat délután szerencsésen megérkezett Dániába. Semmi csúszás, semmi bonyodalom nem volt az úton. 6.30-kor indult a Pick-busz a spori elől - Cattani sehol... -, a Liszt Ferenc reptérről 10.30-kor indult a gép. Két órát repült a társaság, sok-sok honfitársunk is gépen utazott, igaz, ők nem a mi meccsünkre jöttek, hanem dolgozni érkeztek a vikingek földjére.Szóval az idő elég barátságtalan, de ezzel senki sem foglalkozott különösebben. Gyors ebéd, pihenő következett, majd 18 órától már a Skjern Arénában tréningezik a csapat. Jó hír, hogy Alen Blazevic és Matej Gaber is rendben van, mindketten pihentek a Vecsés elleni bajnokin. Ez a múlt, a két kőkemény játékos már harca készen várja azt a csatát, amely a 175. fellépése lesz a legjobbak, a Bajnokok Ligájában a Szegednek.Komoly kis csata lesz, a dán együttes mindenkire komoly veszélyt jelent, főként hazai pályán.Este jövünk majd a friss hírekkel, képgalériával, és egy kis videó összeállítással.