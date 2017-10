Ma 18 órakor: Plock-MOL-PICK Szeged (Útinapló)

Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Fül-orr-gégészeti és Fej-nyaksebészeti Klinika munkatársainak, akik sokat tettek és dolgoztak azért, hogy itt legyen a két magyar válogatott kézilabdás Lengyelországban.

A MOL-PICK eddig 5 pontot szerzett az A csoportban, a Plock 1 pontot. 18 órakor kezdődik a találkozó.

Dmitrij Zsitnyikov volt csapata ellen játszik szerda este.

Nem kellett most korán kelni, 9 órakor volt ébresztő. Eső, hideg, ez a jellemző most Plockra. Nincs jó idő. Reggeli, majd 11.30-tól közös csapatséta szerepel a programban, majd videózás, az utolsó taktikai értekezlet. Mindenki rendben, ez most fontos információ, mert a Vardar ellen Bánhidi Bence nem tudott játszani, míg Bodó Richárd sem volt jól. A két játékos, hogy rendbe jött az köszönhető Bella Zsolt csapatának, a

Szép és félelmetes az Orlen Aréna, a Wisla Plock csarnoka. A kék szín - ez a lengyel csapat színe, mint a Pick Szegedé -, talán nyugtatólag hat a játékosokra, mert egy biztos: szerda este lesz hangulat a 130 ezres város Arénájában. Az edzés előtt sok-sok játékos üdvözölte egymást, a Szeged magyar válogatott játékosai Borbély Ádámmal, a Veszprém volt, a Plock jelenlegi kapusával beszélgettek. Jött a szokásos lábtengócsata, a Pastor, Krivokapics duó simán nyert a Balogh, Damjanovics páros ellen. Hiába vezetett a Bodó, Bánhidi, Fekete trió, végül a Sostaric, Sigurmannsson, Damjanovics csapat nyert.Ezután gyors bemelegítés, majd a taktikai feladatok utolsó simítása következett. Pastor mester nem hagyta szó nélkül a hibákat, többször is megállította a játékot. A lengyelek eddig nem remekeltek, így biztos, hogy kettőzött erővel küzdenek majd a magyarok ellen. 18 szegedi szurkoló lesz a lelátón, azért a hétközi meccs a kékek szimpatizánsainak sem volt a legjobb időpont. Szerda délelőtt séta, majd taktikai értekezlet szerepel a programban, 18 órakor pedig következik a harmadik Plock-PICK csata a Bl-ben, reméljük, hogy a jó szegedi széria folytatódik, a két győzelmet követi a harmadik.Most minden tökéletesen alakult, semmi, és senki nem késett, így időben, 16 órakor a lengyelországi Plockba érkezett a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapata. 8.20-kor indult a csapat újszegedi sportcsarnok elől, majd Budapest-Varsó-Plock útvonalon érkezett meg. A 16-os keretbe visszakerült Bánhidi Bence, aki a Vardar Szkopje ellen betegsége miatt nem játszott. A 16-os keretből Zubai Szabolcs és a spanyol Pedro maradt ki.Gyors ebéd, majd pihenő következett, 18.30-kor pedig edzésre indul a Pastor-alakulat. Este fotókkal, és friss hírekkel jelentkezünk majd.