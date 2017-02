Ma 19 órakor igazi megyei presztízscsata: Szentes-Szeged női pólórangadó

Az idény eddigi három mérkőzése alapján hazai sikerre lehetne számítani, három okból is: eddig minden rangadót a hazai csapat nyert, az eddigi egyetlen szentesi összecsapás sima, 10–2-es győzelmet hozott, és a három bajnoki gólkülönbsége (23–19) is a Kurca-partiak felé billenti a mérleg nyelvét.Van azonban egy fontosabb tényező: a tabella állása, ami inkább szegedi sikert jósol, ráadásul azt is le kell szögezni, hogy a felsőházban ez „csak" egy presztízscsata lesz. A Szeged ugyanis hat ponttal jobban áll a Szentesnél, és ha nyernek is a vendéglátók, az utolsó két fordulóban mindkét klub játszik a Honvéddal, így várhatóan nem tud előzni ifj. Tóth Gyula együttese.És persze már az is biztos, hogy a két rivális egymás ellen vív majd az egyik fél második sikeréig tartó párharcot a rájátszásban.Most tehát meg lehet mutatni a másiknak, hogy egyik csapat sem adja majd olcsón a bőrét.