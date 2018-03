Ma délután már Barcelonába repül a MOL-PICK Szeged

#kékek ma és holnap

Ma 18 órakor a Sport 1 TV-n, szombaton 9.20- kor pedig az M4 Sport TV-n jelentkezik a MOL- PICK Szeged kézilabdacsapatának klubtévéje, a #kékek. A márciusi adás műsorvezetője Dmitrij Zsitnyikov, a csapat orosz irányítója lesz, bemutatkozik Nenad Damjanovics kapusedző, és beszámolót láthatnak az együttes mezőhegyesi csapatépítő tréningjéről

„Super Mario! Super Mario!" – nem a népszerű videójáték- figurát éltették a MOL-PICK Szeged szurkolói szombaton este, hanem Mario Sostaric ot, a magyar együttes szlovén szélsőjét, aki pazar teljesítménnyel rukkolt elő a Zágráb elleni BL-meccsen. Bekerült a forduló válogatottjába, illetve ő lett a hét legjobbja.– Persze – kezdte a beszélgetést Sostaric – hogy örül az ember a sok elismerésnek, és gratulációnak, hiszen ez mindenkinek jólesik, így nekem is. Helyén kezelem ezt a sikert, hiszen számomra is a legfontosabb, hogy a csapat legyen eredményes. Jó volt hallani, hogy a szurkolók engem éltettek, ez egy komoly elismerés.Nem titok, hogy a szélső hetekkel ezelőtt az öltözőben a csapattársaknak bejelentette, hogy a nyáron édesapa lesz, párjával, Tjasával gyermeket várnak. – Egészen másként telik minden napom, hihetetlen boldogok vagyunk. Feldobódva kelek, jövök edzésre, vagy játszom a meccsen. Biztos, hogy pozitív hatással van rám a pici érkezése. Augusztusra várjuk a babát, fantasztikus érzés az a tudat, hogy apa leszek.A MOL-PICK Szeged ma délelőtt még Szegeden edz, délután viszont már Barcelonába repül. Következik a BL A csoportjában az utolsó meccs. – Semmilyen tét nem nyomaszt bennünket, felszabadultan játszhatunk. Mi minden meccset szeretnénk megnyerni, így a katalánok ellenit is. Szegeden sikerült a bravúr, miért ne sikerülhetne idegenben is? Az önbizalmunknak mindenképpen jól jönne a siker, hiszen előttünk még komoly kihívások állnak, és ezeket az akadályokat szeretnénk sikerrel venni. A MOL-PICK Szeged barcelonai mérkőzéséről a delmagyar.hu útinapló formájában számol be, a meccsről pedig élő tudósítással jelentkezik.