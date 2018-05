Ma kezdődik Vásárhelyen ifjúsági úszó-ob

A hivatalos megnyitó ma 16.45-kor kezdődik, majd indul a verseny, amelyen 63 csapat 400 indulója 2200 rajtot végez majd el.



A Csongrád megyei egyesületek közül a NICS-HSÚVC indítja a legtöbb versenyzőt, a hazai klubnál 16 ifjú sportoló teljesítette az ob-induláshoz szükséges szintidőt – nemcsak egyéniben, hanem váltóban is. A másik hódmezővásárhelyi egyesület, a HÓD Úszó SE egy fővel képviselteti magát, a nagy tehetségként számon tartott Ugrai Panna áll rajthoz.



A Haász SZUE kilenc versenyzőt indít (Fábián Fanni, Fábián Bettina, Balla Rebeka, Bajusz Petra, Pádár Nikolett, Fábián Milán, Ulrich Botond, Szabó Bálint, Sliz Bálint).



A szegediek vezetőedzője, Gellért Gábor szerint Fábián Fanni több érem szerzésére is esélyes, ráadásul tanítványa már kvalifikálta magát a korosztályos Európa-bajnokságra – a vásárhelyi ob-ről is ki lehet jutni még a kontinensviadalra. A SZUE küldöttsége váltóban és egyéniben is több dön- tős szereplésre számít.