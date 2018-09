Magabiztos MOL-PICK-siker és vastaps a Mezőkövesd ellen

Behúzták. Blazevic és Maqueda a Zágráb után ma már a Mezőkövesddel játszik. Fotó: PPD Zagreb

K&H férfi kézilabdaliga, 8. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok, 1000 néző Vezette: Rontó, Szanyi.Alilovic - P. Rodríguez 3, Balogh 4, Canellas 1, Gaber 2, Bodó 2, Sigurmannsson 6/3.Sego (kapus), Henigman 3, Blazevic 1, Zsitnyikov 4, Bombac 2, Kaspárek 5, Sostaric 4, Sunajko 3, Tóth J.Juan Carlos Pastor.Pásztor - Jancsó 1, Stankovic 4, Martins 3, Dávid 3, Kovács B. 3, Menyhárt 1.Tóth K. (kapus), Zelei 2, Jóga 1, F. Krivokapics 3/1, Horváth 2, Sárosi 1/1.Buday Dániel.3/3, ill. 4/2.4, ill 6 perc.NYILATKOZATOK- Gratulálok a Mezőkövesdnek, mert hatvan percig harcolt ellenünk. Jól játszottak a Csurgó ellen, jó munka folyik náluk, aminek az eredménye is meglesz. Nekünk fontos volt, hogy azok kapjanak szerepet kezdésként, akik nem játszottak sokat a hétvégén, akik pedig igen, azok pihenhessenek. Játszaniuk kell azoknak is, akik még nem illeszkedtek be a rendszerbe. Későn kezdtünk el kézilabdázni a vasárnapi meccs és az utazás után ma, de végigcsináltuk a meccset. A második félidő elején eldöntöttük a két pont sorsát, amikor jó iramban nagyobb különbséget tettünk az eredményjelzőre. Próbálunk mindenkinek lehetőséget adni, örülök neki, hogy Tóth Józsi és Sunajko beállt és élt a lehetőségével. Sok munka vár még ránk.- Volt bennem drukk, az első pár támadásban izgultam, még a kezem is remegett. Ahogy Juan Carlos Pastor szokta mondani, lépésről lépésre kell haladnom nekem is.- Gratulálok a Szegednek a sikerhez. Kevesen vagyunk, szombaton fontos rangadónk volt a Budakálsz ellen. Nem akartunk bunkerkézilabdát játszani, az első félidőben jók voltunk, sok olyan dolgot láttam, amire építhetünk. A második félidő elején bennmaradtunk az öltözőben, mert feljebb kapcsolt a MOL-PICK Szeged. Ilyen komoly játékosok ellen tanulhatnak rengeteget a fiatalok, örülök, hogy a 15 éves, serdülő Sárosi Balázs is betalált a kapuba. A hétvégén ezzel a csapattal, ebben a közegben jó esélye van a Nantes ellen a PICK-nek. Idény eleje van, egyre jobban játszik majd a Szeged és bárkit legyőzhet.- Mindig nehéz egy ilyen jó csapat ellen pályára lépni, pláne úgy, hogy fiatal, rutintalan együttes vagyunk még. Nyomokban visszakpta az edzőnk azt, amit gyakorlunk, de utána felőrölt bennünket a Szeged. Gratulálok nekik, bízom benne, hogy segítettük a felkészülésüket.VÉGEZelei mindenkit meglep a góljával, 40-25. Kaspárek mellé, ez a vége, 40-25-re nyer a Szeged.Tóth löki Horváth Lászlót, két perc és hetes. Krivokapics, 39-24. Kaspárek akkora erővel, hogy beviszi a kapus kezét is, 40-24.Henigman viszi el Sunajkóról a védőt, így ziccer, 39-23.Bombac pörget kiszorított helyzetből, mellé. Henigman blokkolja Zeleit.Horváth emelkedik magasra, gól a jutalma, 38-23.Kovács Bence pattint fölé hétméteresből. Henigman előtt ugranék szét a védők, 38-22.Henigman nyakán két védő lóg, de nem érdekli, belövi, 37-22.Zelei, 36-21. Kövesdi kínai gól, de vonalra lépett Jancsó. Bombac eladja. Dávid már belövi, 36-22.Kaspárek is él a lehetőségével, 36-20.Martins ziccerét kiüti Sego, de hetes. Sárosi, kirúgja a szegedi kapus!Kovács Bence harmadszor talál be a vendégeknél, 35-20. Zsitnyikov mellé.Tóth József zár szabálytalanul a falban. Stankovic kisodródva a hosszú alsóba, majd Henigman válaszol rögtön, 35-19.Bombac kéri el a labdát Segótól, végigviszi és bevarrja, 34-17. Martins lövi el beállóból Sego mellett, 34-18.Bombac a keresztlécre.érkezik a szegedi kapuba Marin Sego.Zsitnyikov lendületből, 33-16. Stankovic lő nagy gólt, 33-17.Henigman védekezik belül. Sárosi bepattintja Alilovic lábai között, 32-16.Tóth József jön a Szegedbe, élete első NB I-es meccsét játszhatja. Kaspárek, 32-15.Kovács-kapufa a blokkról. Jancsó fut be a szélről beállóba, 31-15.Sigurmannsson heteséve beleér Tóth, de bemegy, 31-14.Krivokapics töri meg a mezőkövesdi gólcsendet, 30-14.Blazevic csap le a labdára, Sostaric, 29-13. Harmadszor kér időt Buday. Menyhárt a balszélről, ziccer, Alilovic ezt is fogja. Sostaric is ellenállhatatlan, 30-13.Alilovic-parádé, majd Kaspárek kilenc méterről, talpról, 28-13.szétesőben a Kövesd, Sostaric az üres kapuba talál a saját térfeléről, 27-13.Jóga lábbal ér a labdához, Sunajko indul, Tóth bravúrral véd. Ismét eladják a labdát a vendégek, Sostaric lerohanásból szerzi az első gólját, 26-13.Canellas labdát szerez, Sunajko robog, de Kovács fellöki. Jogos két perc a vendégek játékosának és hétméteres a Szegednek. Sigurmannsson, bepattintja, 25-13.újabb védés, ki nem találnák, Alilovicstól. Zsitnyikov átlövése 24-13, időt kérnek a vendégek rögtön.Alilovic mindent véd eddig, indulunk, Kaspárek pókhálózik, 23-13, közte tíz!Sunajko marad üresen a szélen emberelőnyben, 21-13. Alilovic és Sunajko is formában, 22-13.a vendégek kezdik a második játékrészt. Nem jutnak el lövésig.FÉLIDŐAlilovic belejött, ismét véd.Huszonegy másodperc van hátra a szünetig, amikor kiállítják a sporik Jógát. Gaberre játsszák ki a szegediek a ziccert, a szlovén beálló nem hibázik, így 20-13-mal ér véget az első játékrész.Jóga beállóból, 18-13. Gaber ugyanonnan, 19-13.időt kér a Szeged. gaber rántja le Martins, hétméteres és két perc. Sigurmannsson értékesíti, 18-12.Alilovic átlövést fog, viszont a kipattanó labdával Kaspárek beesik a hatoson belülre, így marad a vendégeknél a labda. Zelei belemegy, rohan a Szeged, de visszaérnek a mezőkövesdi védők.Bombac okosan, 17-12.Zsitnyikov bombagólja után már 16-11. Alilovic hárít, a kipattanó Horváth Lászlóé, belövi, 16-12.Menyhárt cunderezik, Alilovic véd!elveszett labdát ment meg Pedro, megtapsolja a szegedi publikum. Rengeteg hibával játszanak a csapatok, újabb rossz vendégpassz, az elől maradt Blazevic mattolja Pásztort, 15-11.szép támadás végén Filip Krivokapics a vendégek gólszerzője a balszélről, 14-11.Sigurmannson rohan ismét, 14-10.eladja a labdát a Szeged, majd a Kövesd is, Sigurmannsson bevágja kíméletlenül, 13-10.passzív támadás végén Kovács messziről és talpról, 12-10.Balogh előtt nyílik szét a fal, 12-9.Pedro a szélről, 11-9.Balogh passza rossz Bodónak, jöhet a Kövesd, de jól rendeződnek vissza a hazaiak, azonban Kovács lövését még védi Alilovic, Martins viszont okosan pörgeti el a labdát, 10-9.időt kér a vendégek edzője, Buday Dániel. Kovács a kezek alatt, Alilovic véd.Canellas Pásztor ölébe dobja a labdát, aki célba veszi az üres szegedi kaput, azonban Bodó nagyszerűen ér vissza és kiüti. Sigurmannsson rendezetlen fal ellen, 10-8.Sigurmannsson a balszélről teker, 8-7. Henigman lop labdát, Pedro rohan, 9-7. Martin beállóból válaszol azonnal, 9-8. Gabert kiállítják a játékvezetők.a balszélső Menyhárt jobbátlövő posztról lő gólt, 7-7.Bodót blokkolják, Alilovicsig pattan a labda. Elszórjuk, rosszul indul a Kövesd, majd Balogh büntet, 7-6.Kovács bence lövését nem látja Alilovic, így bepattan a válláról, 6-6.Balogh kanyarodik fel, majd húzza vissza a rövid alsóba, 6-5.Balogh adja kínaira Pedrónak a labdát, 5-4. Stankovic zavarja ki a pókokat a bal felsőből, 5-5.Dávid fordul le Henigmanról, 4-4.Dávidhoz jut el szerencsésen a labda beállóba, 4-3.Zelei lepi meg Alilovicsot, 3-2. Canellas válaszol, 4-2.lassan és körülményesen támadnak a vendégek, végül elszórják a labdát. Balogh kisodródva lő, Pásztor combbal véd.Stankovic lő talpról, a blokkról pattan be, 2-1. Bodó másodszor, 3-1.Canellas szerez labdát, Bodó végigviszi, 2-0.szegedi támadással és Balogh Zsolt góljával indul a találkozó, 1-0.a csapatok már a pályán, ünnepélyes kezdődobás után kezdődhet a bajnoki!mindkét csapat három meccset játszott eddig a bajnokságban. A Szeged háromszor nyert, a Budakalász, a Balatonfüred és a DVTK-Eger ellen, míg a Mezőkövesd kikapott a Ceglédtől és a Csurgótól kikapott, a Budakalássz pedig hazai környezetben 24-24-es döntetlent játszott.mivel Nagy nincs, ezért a Magyar Kézilabda Szövetség fiatal szabálya miatt Tóth József is bekerült a szegedi keretbe Nik Henigman és Stefan Sunajko mellett a vasárnapi eszéki meccshez képest.a szegedi keretből ezúttal is három kimaradó van. Bánhidi Bence, Jorge Maqueda és Jonas Kallman pihenhet, míg Nagy Martin a magyar juniorválogatottnál van összetartáson.üdvözöljük olvasóinkat az újszegedi sportcsarnokból, ahol fél óra múlva a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapata a Mezőkövesdet fogadja az NB I nyolcadik fordulójából előrehozott mérkőzésen.– Megérdemelte a Szeged a győzelmet, de nagyon megdolgozott ezért a sikerért – értékelte az új szezon első Bajnokok Ligája-meccsét Vladan Loncar, a MOL-PICK Szeged együttesének egykori játékosa, aki most a horvát Nexét erősíti. – Nem volt könnyű dolga volt csapatomnak, mert a Zágráb nagyon agresszíven és keményen védekezett, amit a két játékvezető engedett, de a lényeg a 2 pont, aminek természetesen nagyon örülök. Ritka izgalmas meccset vívott a magyar bajnok (24–23-ra nyert ). Igaz, ez mindig is jellemző a BL-re, ebben a sorozatban nincs könnyű mérkőzés, a nyitóforduló is jól mutatja, hogy mindenkit komolyan kell venni. Jó példa a szegedi, de a legfanatikusabb kézilabda-szakértők sem gondolták volna, hogy a BL-győztes Montpellier vereséget szenved otthon a Vardar Szkopjétól.A Szeged nyert, ez a lényeg, sok más pozitív dolgot nem lehet a játékról elmondani, csak talán azt, hogy amikor kellett, akkor nem remegett meg a játékosok keze, döntő pillanatokban gólokat szereztek, a kapuban pedig Marin Sego remekelt.Ez egy kiküzdött győzelem volt, ezt emelte ki Matej Gaber, a szegediek beállósa is.– Kemény meccs volt, tipikusan egy nyitótalálkozó, amely általában kiélezett csatát hoz, ez is egy ilyen volt. Sok hibával játszottunk, pontatlanok voltunk, ezért szenvedtünk. De végig küzdöttünk, méghozzá egymásért és a szurkolóinkért is, ez pedig győzelemre vezetett – mondta a szlovén válogatott játékos.Szenzációs volt a hangulat Eszéken. A kék tábor végig a csapat mellett állt, nehéz helyzetben is buzdította az együttest, ami nagy segítség volt. Közel 400 MOL-PICK Szeged-szurkoló töltötte meg az aréna lelátóját.Ma már újabb mérkőzés következik, amely a kötelező házi feladat kategóriába tartozik, 18 órakor a magyar bajnok a Mezőkövesd együttesét fogadja az újszegedi sportcsarnokban. A meccsről a delmagyar.hu szöveges online tudósítással jelentkezik.Az erőltetett menet folytatódik, vasárnap újabb Bajnokok Ligája-találkozó vár a kedvencekre, 19 órakor a francia HBC Nantes érkezik az újszegedi sportcsarnokba, így komoly kis meccs vár a Szegedre.