Magasra tette a lécet: Medveczky Erikában nem maradt hiányérzet

Őszinte mosoly. Medeveczky Erika (balról) csodát tett, és két aranyéremmel tért haza Csehországból.

Fotó: MTI

– Abszolút, igen.– Az, hogy szeretem a kajakozást. Hiányérzettel küzdöttem az eredményeimmel kapcsolatban, és nem akartam úgy abbahagyni, hogy ez a hiányérzet gyakorlatilag az egész életemben megmarad.– Nem lehet egy dolgot kiemelni. Bő egy éve kezdett el úgy alakulni az életem, amely hozta magával az egészet. Fontos része a párkapcsolat, hiszen találkoztam egy olyan férfival, akire teljes mértékben támaszkodhatom. A szegedi egyesület támogatóként is maximálisan mögöttem áll, a kulcskérdés pedig az edzőváltás. Csipes Ferenccel egyből egymásra találtunk, és ő kihozta belőlem, hogy kimondhatom: hiányérzet nélkül ennyi volt bennem.– Az anyagi hátteret, az edzőtáborozás lehetőségét. A szakmai vezetővel, Sík Mártonnal tartottam a kapcsolatot, és amiben tudott, segített.

– Már a kinézete is bizarr volt, amikor a doki megcsinálta. Hányáscsillapító, kalcium, C-vitamin biztos volt benne, de nem volt étvágygerjesztő. Az volt az első cél, hogy a fizikai rosszullétet legyűrjem, majd jött az erőkifejtésre törekvés, közben pedig a pihenés a futamok között.– Bántott, mert ennél több van bennem, és nem a B döntő 3. helyéért mentem Racicébe. De mivel másnap a K2 1000 méteres döntő jött, nem nagyon lehetett búslakodni.– Más-más érzések fűznek hozzá, de mindkettő ugyanolyan kedves a szívemnek. A K2 1000 méteres szám megnyerése nagy megkönnyebbülés volt, hiszen gyakorlatilag a kötelezőt hoztuk lelki és szobatársammal, Farkasdi Ramónával, és éppen miatta is szerettem volna nyerni. Az olimpiai számban, a K4 500 méteren nem nekünk állt a zászló, hiszen mindenki az új-zélandiakról beszélt, de 115 százalékkal tettük oda magunkat mind a négyen. Nekünk is meglepetés volt, hogy nyertünk.– Kíváncsian várom, hogyan térnek vissza. A célom, hogy olimpiai számokban versenyezzek a vb-n, és majd meglátjuk, hogyan alakul. Már annak is örülök, ha az idei színvonalat tartom, mert magasra tettem a lécet.