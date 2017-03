Magával ránthatja a Szedeák a Kaposvárt

Az alapszakasz utolsó fordulója előtt a legtöbb kérdés már eldőlt a férfi kosárlabda NB I A csoportjában. Az biztos, hogy a középszakaszban az alsóházat (11–14. helyezettek) az Atomerőmű, a Jászberény, a MAFC és a Vasas alkotja majd, mint ahogy az is tuti, hogy a Naturtex-SZTE-Szedeák mellett a Sopron, a Kecskemét és a Pécs a középházban (6–10. helyezettek), az Alba Fehérvár, a Körmend és a Szolnok pedig a felsőházban (1–5. helyezettek) folytatja. Csupán az nem dőlt el, hogy a Falco, Zalaegerszeg, Kaposvár hármasból melyik kettő csatlakozik az elithez.



A kaposváriak vannak a legrosszabb helyzetben, hiszen az sem biztos, hogy egy szegedi győzelemmel feljebb lépnek a tabellán. Ha kikapnak vasárnap 18 órától a Naturtex-SZTE-Szedeák vendégeként, akkor pedig száz százalék, hogy csatlakoznak a szegediekhez a középházban. Ennyit a számolgatásról, a többi a pályán dől el.



A Szedeák kiváló formájáról már sokszor írtunk: a magyar kupa nyolcas döntője óta mindkét hazai bajnokiját megnyerte a csapat, összességében pedig hétből négyszer diadalmaskodott. Mivel a csapatok az alapszakasz után is viszik magukkal az eredményeket, közel sem mindegy, hogy milyen eredménnyel zárul a vasárnapi bajnoki. A szezon egyik legszebb idegenbeli sikerét amúgy is Kaposváron aratta a Naturtex (89–94), ehhez hasonlót kellene most az újszegedi sportcsarnokban produkálni.



A bajnokság állása

1. Alba Fehérvár 25 20 5 2090 – 1874 0.90

2. Körmend 25 17 8 2156 – 1905 0.84

3. Szolnok 25 17 8 2116 – 1927 0.84

4. Falco 25 16 9 2065 – 1960 0.82

5. Zalaegerszeg 25 16 9 2147 – 2054 0.82

6. Kaposvár 25 16 9 1996 – 1987 0.82

7. Pécs 25 14 11 2009 – 1989 0.78

8. Szedeák 25 12 13 1986 – 1968 0.74

9. Kecskemét 25 12 13 1886 – 1938 0.74

10. Sopron 25 11 14 1938 – 1916 0.72

11. Atomerőmű 25 9 16 2001 – 2105 0.68

12. Jászberény 25 7 18 1939 – 2108 0.64

13. MAFC 25 4 21 1859 – 2128 0.58

14. Vasas 25 4 21 1961 – 2290 0.58