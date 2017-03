Magával ránthatja a Szedeák a Kaposvárt: a III. negyed után 66-55

Férfi kosárlabda NB I A csoport, alapszakasz, 26. (utolsó) forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok, 700 néző. Vezeti: Jakab, Minár, Vida.: Boltics, Lilov, Csirics, Juhos, Sulovics.: Révész, Filipovics, Wirth, Bán.: Nikola Lazics.: Wisseh, Frazier, Cooke, Simms, Hendlein.: Fodor, Baki, Papp, Grebenár.: Fekete Ádám.Gyenge kísérlet Bolticstól, le is blokkolták.kiosztott egy sapkát, majd bevágott egy triplát 72-58. Újabb kiváló szegedi hármas,, 75-58. Simms büntetői közül csak egy megy be 75-59. Gyors indítás,összeszedte, majd bezsákolta 77-62. Frazier hármasa bent 79-65. Kevesebb, mint öt perc a hátra lévő idő. Egyre paprikásabb a hangulat,odaütnek, két dobás jöhet. Egy megy be 80-67. Technikai a Kaposvár ellen,mindkettőt bevágta 82-67. Szegedi tripla, Kaposvár-kettes 85-69.Elkezdődött a harmadik negyed.triplát dobott,egy közeliből talált be 53-38. Remekül kezdte a félidőt a Szedeák. Ilyen is ritkán van: egy dobás után beragadt a labda a gyűrű és a palánk közé.triplája bent 55-38. Megint ő 57-40. Hét pontot dobott a vendégcsapat, majdtörte meg a lendületüket 59-47., majd Frazier és Simms 61-51. Két perccel a negyed vége előtt "csak" tíz pont a szegedi előny. Frazier hármasa után hétre csökkent a különbség 61-54. Szegedi időkérés.büntetői bementek 63-54. Csapattechnikait kapott a Kaposvár,bedobta a büntetőt, majdtalált be 66-54. Technikait fújnak Sulovicsra színészkedésért. 66-55 a negyed vége.Wisseh kosarával indult a második negyed 20-20.közelije után Boltics védekezett parádésan 22-20.közelről, ezúttal is remekel a szerb 24-20. Újra ő talált be, már 10 pontja van 26-20. Időt kérnek a vendégek. Fodor kosara után kiváló volt a tripla29-22. Frazier, majd31-26. Filipovics lépett pályára a Szedeákban. Jól érkeznek a támadólepattanókra a kaposváriak, most is egy ilyen révén eredményesek Frazier révén 31-28. Megint és isméteredményes, most büntetőből 33-28. Cooke-ra fújtak technikait,sorozatban négy büntetőt dobott be a negyed ötödik percének végén 37-28. Simms volt sportszerűtlen,büntetői bementek 39-28. Labdaszerzés után rohant az egész Szedeák,fejezte be az akciót 41-28. Újra időt kért a KKK. Frazier hárompontosa után meginttalált be 43-31.egyik büntetője ment be 44-31.dobott egy triplát, majd Sulovics passzábóltalált be 49-33. 49-35-nél időt kért a Szedeák. Frazier hármasa után 49-38-cel zárult a negyed.triplájával indult az első negyed 3-0. Cooke hármassal egyenlített, majdés Cooke pontháborúja után 7-8-ra alakult az eredmény. A vendégek első nyolc pontját az amerikai légiós szerezte. Megint, hat pontot dobott az első öt percben 9-8. A negyed felénélkettő plusz egyes akciójával lett 12-8, majd Frazier alakította 12-10-re az eredményt.tessékelte be Csirics dobását a hatodik perc végén 14-12. Révész Ádám lépett pályára, a magasember többhetes sérülése után tért vissza a Szegedbe. Simms büntetőivel egyenlítettek a vendégek 14-14. Visszatérése után első kosarát is megszereztea kilencedik perc elején 16-14. Simms közelijérefelelt 18-16. Szegedi labdaszerzés utánfejezte be a gyors akciót 20-16. Wisseh 20-18. Így ér véget az első negyed.

Az alapszakasz utolsó fordulója előtt a legtöbb kérdés már eldőlt a férfi kosárlabda NB I A csoportjában. Az biztos, hogy a középszakaszban az alsóházat (11–14. helyezettek) az Atomerőmű, a Jászberény, a MAFC és a Vasas alkotja majd, mint ahogy az is tuti, hogy a Naturtex-SZTE-Szedeák mellett a Sopron, a Kecskemét és a Pécs a középházban (6–10. helyezettek), az Alba Fehérvár, a Körmend és a Szolnok pedig a felsőházban (1–5. helyezettek) folytatja. Csupán az nem dőlt el, hogy a Falco, Zalaegerszeg, Kaposvár hármasból melyik kettő csatlakozik az elithez.A kaposváriak vannak a legrosszabb helyzetben, hiszen az sem biztos, hogy egy szegedi győzelemmel feljebb lépnek a tabellán. Ha kikapnak vasárnap 18 órától a Naturtex-SZTE-Szedeák vendégeként, akkor pedig száz százalék, hogy csatlakoznak a szegediekhez a középházban. Ennyit a számolgatásról, a többi a pályán dől el.A Szedeák kiváló formájáról már sokszor írtunk: a magyar kupa nyolcas döntője óta mindkét hazai bajnokiját megnyerte a csapat, összességében pedig hétből négyszer diadalmaskodott. Mivel a csapatok az alapszakasz után is viszik magukkal az eredményeket, közel sem mindegy, hogy milyen eredménnyel zárul a vasárnapi bajnoki. A szezon egyik legszebb idegenbeli sikerét amúgy is Kaposváron aratta a Naturtex (89–94), ehhez hasonlót kellene most az újszegedi sportcsarnokban produkálni.1. Alba Fehérvár 25 20 5 2090 – 1874 0.902. Körmend 25 17 8 2156 – 1905 0.843. Szolnok 25 17 8 2116 – 1927 0.844. Falco 25 16 9 2065 – 1960 0.825. Zalaegerszeg 25 16 9 2147 – 2054 0.826. Kaposvár 25 16 9 1996 – 1987 0.827. Pécs 25 14 11 2009 – 1989 0.788. Szedeák 25 12 13 1986 – 1968 0.749. Kecskemét 25 12 13 1886 – 1938 0.7410. Sopron 25 11 14 1938 – 1916 0.7211. Atomerőmű 25 9 16 2001 – 2105 0.6812. Jászberény 25 7 18 1939 – 2108 0.6413. MAFC 25 4 21 1859 – 2128 0.5814. Vasas 25 4 21 1961 – 2290 0.58