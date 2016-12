Magdits György: sztorik a fogorvosi székben

Magdits Györgyöt kedvelem. Hihetetlen szíve van, jó sportoló volt, és élmény hallgatni a történeteit. Miközben a fogorvosi székében ülök, mindig megoszt velem valami különleges történetet. Vízilabdázott, de a mozgás mind a mai napig az életéhez tartozik. A három gyermeke is a mozgás világában nőtt fel, a két fiú csakúgy, mint az apjuk pólóztak, pólóznak.



No, de vissza a hetvenes évekbe, amikor Magdits doktor a SZEOL AK igazolt játékosa volt. Nehezen tudjuk elhinni, de hónapokig csodálták a jelenlegi újszegedi sportuszoda medencéjét. Nem akarták elhinni, hogy ilyen létezhet, hogy feszített a víztükör, semmi hullám, a csempe csúszik, szépen csillog, így amikor éppen nem kellett úszniuk, akkor a csempét simogatták, mert olyan selymes volt. Szolnokon nem volt ilyen ideális a helyzet ekkor. Sós volt a medence vize, így a labda úgy csúszott, hogy az legtöbbször megtréfálta a vendégjátékosokat, nem oda ment a zsuga, ahova szerették volna. „Minden szolnoki vízilabdás szőke volt, a sós víz kiszívta a hajukat!" – mesélt a helyi játékosokról.



Egerben sem volt egyszerű játszani. Iszapos volt a medence alja. Mivel folyamatosan jött a víz a medencébe, így többször is azt éreztek a vízilabdások, hogy valami eltalálja őket. Ezek kavicsok voltak, amelyek a buborékokkal együtt landoltak az úszógatyákon.



A Margit-szigeti Hajós Alfréd uszoda volt a SZEOL kedvenc helye. Azonban a meccsek előtt a szegedi fiatalokat kereste mindenki, mert a medence partjáról eltűntek. „Hol vannak a SZEOL-osok?" – tették mindig fel a kérdést, miközben az ellenfél már sapkát húzott. Kuczora Gyula edző tudta, hová kell mennie. A kis kék-fekete csapat a trambulinról ugrált a medencébe. Igaz, a 10 méteres magasból csak egyetlen szegedi fiú ugrott le, méghozzá Sashegyi Árpád. Lehetett tél, lehetett ősz vagy nyár, ha a Hajósban járt a SZEOL, akkor mindig ment ugrálni a csapat. Egy idő után már senki sem tette fel a kérdést, hogy hol vannak a fiúk, az egész vízilabda-társadalom tudta, hogy „aki nem ugrál, az nem szegedi!".