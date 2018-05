Magyar-ukrán boksz-csata Vásárhelyen

Az ökölvívás világában hazai és nemzetközi jelentőségű I. Kerekes János Emlékversenyen, Hódmezővásárhelyen jelen lesz Erdei „Madár" Zsolt világbajnok bokszoló, a Magyar Ökölvívó Szakszövetség elnöke és ifj. Balzsay Károly, a magyar férfiválogatott szövetségi kapitánya is. Utóbbi személye kiemelt fontosságú, mivel Magyarország az ökölvívás elitjéhez tartozó Ukrajna legjobbjaival mérkőzik majd meg.– Nyolc előmérkőzéssel indítunk – árulta el lapunk érdeklődésére Bánvölgyi Róbert , a Boxing Gym elnöke –, amelyeket a serdülő korosztályig bezárólag vívnak majd a gyerekek. Ezeket követően jön a magyar–ukrán párharc nyolc fő- mérkőzéssel, ezekhez nagy reményeket fűzünk. Bízunk benne, hogy az összecsapások legalább felét magyarok nyerik meg. Nagyon komoly és színvonalas nemzetközi meccsekre számítunk, mivel Ukrajna a világ élvonalába tartozik. Kevesen szeretnek ellenük bokszolni, de mi felvállaltuk ezt a magyar szövetséggel közösen.A hódmezővásárhelyi Balogh Imsi Sportcsarnokban holnap 14 órától csattannak el az első pofonok, a magyar–ukrán párharc meccsei 16 órától kezdődnek. A városhoz kötődő, 81 kilogrammos Kovács Pál is ringbe száll. Az eseményt az M4 Sport felvételről közvetíti.Érdemes lesz kilátogatni a színvonalasnak ígérkező ökölvívógálára, mivel a ringen kívül a hazai bokszélet számos legendája és jelenlegi bajnokai, valamint Ukrajna nemzetközi szintű ökölvívói is tiszteletüket teszik. Az egész napos programra a felnőttek 1000 forint, míg a diákok 500 forint ellenében léphetnek be.