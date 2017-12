Két korosztályban, az U11-eseknél és az U19-eseknél is megrendezte évzáró karácsonyi ünnepségén a megyei futsal bajnokság fordulóját is a SZEOL SC: ezen a házigazda klub nem hibázott, és mind a hat meccsét megnyerte. A nap folyamán a már szokásos, egyes korosztályok bemutató mérkőzései következtek, amit az egyes korosztályok egyéni elismerései követtek. Halkó Pál ügyvezetőnek az ajándékok átadásában a klub saját nevelésű, magyar bajnok játékosai segítettek: sérülése ellenére is itt volt a Győri ETO FC játékosa, Völgyi Dániel , valamint Laczkó Zsolt , a Budapest Honvéd játékosa, mellettük a Tisza volán Focisuli alapítója, Szalai István, és Nemes István, a Focisuli örökös technikai vezetője adták át az edzői ajánlások alapján kiosztott elismeréseket a korosztály legjobbjainak.Fodor BoldizsárHackler AndrásJakab Mátyás.Karácsonyi GáborMádi SzabolcsKozma ZétényÁbrahám-Fúrús BenceTóth AttilaGuth ÁdámTemesvári MátéFülöp ÁdámHorváth AdriánGyányi NoémiGrünvald Attila.Bende Patrik (2003)Molnár Ádám (2005)Varga Boldizsár (2001): Bagdi Ferenc.Szegedi Sport- és Fürdők Kft., Tedi-Trade Kft., Saller Márkakereskedés,Frittmann Borászat, Exicom Kft., Dél-Gasztro Kft. Dreher.