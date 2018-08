Magyar Kinga elhódította az Eb-övet: Mind az 5 szegedi nyert a Global Sport Event Nonprofit Kft. bokszgáláján

A főmeccsen – amelyet kilenc összecsapás előzött meg – a 22 éves Magyar Kinga első címmérkőzésén nyolc menet után hódította el a World Boxing League Európa-bajnoki övét.– Kinga egyhangú pontozással nyert egy kiváló meccsen. Bár a kick-boxosként világkupagyőztes szerb ellenfele nagyon szívós volt, bírta az ütéseket, kétszer is csak a menet végén megszólaló gong mentette meg.Szeptemberben vár még Kingára egy gála Orosházán, ha az is jól sikerül, akkor jövő tavasszal szintet léphet – fogalmazott Simon Zsolt szervező, Kinga egyik edzője. A WBA-címmeccset a magyar profi ökölvívó szövetség szupervizora, Győriné Tóth Zsuzsa felügyelte.Ami a többi szegedit illeti, a két év után visszatérő Gerebecz József „Öcsi" kiütéssel nyert a harmadik negyedben, és szintén TKO-val és győzelemmel ért véget Bartus Ferenc meccse. Bába Richárd „Csiga" szép ökölvívással, pontozással győzte le ellenfelét egy hatmenetes összecsapáson, Kéri Valentina bemutatómeccsén pedig tét nélkül bokszolhatott, de a teljesítményére így sem volt panasz.– Jól sikerült a gála, a nagy meleg ellenére is sokan szurkoltak, köszönjük a szegedieknek, hogy eljöttek. Jövő augusztusban várható a folytatás – tette hozzá Simon Zsolt.