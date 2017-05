Majdnem nyertek a Szeol Sc a Nyíregyháza ellen

SZEOL SC–Nyíregyháza 2–2 (1–2)

Merkantil Bank labdarúgó NB II, 37. forduló. Szeged, SZVSE-pálya, 400 néző. Vezette: Kovács J. Zoltán – jól (Garai, Medovarszki).

SZEOL SC: Prokop 5,5 – Gál Sz. 5,5, Vágó L. 5,5, Ikonomu 5,5 – Kéri 6, Búrány 5,5, Nagy R. 5,5, Harsányi 5,5 (Beretka –, 85.) – Mihály D. 6, Péter 5,5 (Buzási –, 62.). Vezetőedző: Zoran Kuntics.

Nyíregyháza: Hermány – Ur, Dvorschák, Rubus, Farkas M. – Kónya, Kártik – Tisza (Szécsi, 62.), Rudolf, Rezes (Törtei, 85.) – Dragóner F. (Ötvös, 62.). Vezetőedző: Dajka László.

Gólszerzők: Mihály D. (30.), Nagy R. (92., 11-esből), ill. Rezes (20.), Rudolf (25., 11-esből).

Sárga lap: Vágó L. (64.), Gál Sz. (76.), Rácz L. (78.).

Kiállítva: Dvorschák (91.).



A Nyíregyháza alig félóra alatt 2–0-ra vezetett, ám Mihály szépítése hamar jött. A hajrában majdnem megfordult az eredmény: előbb a 90. percben Mihályt rántotta le Dvorschák, a 11-est Nagy Richárd értékesítette, a védő pedig piros lapot kapott. A következő támadásnál Kérit buktatták, ez is büntető, de ezt Nagy kihagyta.

Zoran Kuntics: – A meccs tipikus leképezése volt a tavasznak, amikor partiban voltunk az ellenfelekkel, de pontot általában nem szereztünk. Sajnos nem rúgtuk be a tizenegyest, így most meg kellett elégednünk a döntetlennel. Köszönjük a szurkolóinknak, hogy támogattak minket!