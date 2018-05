Május 12. egy szép Pick-emlék: 11 éve ezen a napon nyert a bajnoki döntőben a Szeged

Teljes a Pastor-csapat

Gőzerővel készül a MOL-PICK Szeged a szombati bajnoki döntőre. Hétfőn délután, kedden délelőtt volt edzés. Ma két foglalkozás szerepel a programban. Az első edzés előtt videózáson vesz részt a csapat, amely teljes, szerencsére mindenki egészséges. Érdekesség, hogy a péntek éjszakát együtt tölti Szeged mellett a Tisza-parti együttes.

Krivokapics volt az első meccs hőse 2007-ben. archív Fotó: Schmidt Andrea

Tizenegy éve a mai napon, azaz 2007. május 9-én a Pick Szeged még az elődöntőben szenvedett a Dunaferr ellen, és csak nagy nehezen nyerte meg a két győzelemig tartó párharcot 2:1-re (az utolsó meccsen 28–26 diadalmaskodott), és jutott a férfi kézilabda bajnoki fináléba. Rá három napra, május 12-én, szombaton este viszont mámorban úszott a város. Vladan Matics együttes esélytelenül utazott el Veszprémbe, ahol még a régi, Március 15. sportcsarnokban lépett pályára. Az első 30 perc után az MKB Veszprém 16–13-ra vezetett, azonban a Szeged nem mindennapi hajrát nyitott, Krivokapics Milorad góljával pedig az utolsó pillanatban egyenlített, 27–27. „Amit a Szeged csinált, arra nincsenek szavak!" – mondta Egri Viktor, aki a meccset közvetítette.És jöttek a büntetők. Matics olyan játékosokat is odaküldött dobni, akik csak maximum edzésen lőttek heteseket. És ez bejött.Tombor belőtte az elsőt, a szegedi Lele kihagyta a büntetőt. Vujin viszont hibázott, Sutka, Sesum, Ilyés, Lusnyikov és Puljezevics (!) viszont nem, így az utolsó pár előtt 3–3 volt az eredmény. Pásztor viszont a kapufát találta telibe, jött Krivokapics, aki magabiztosan talált a kapuba, így jöhetett a Pick-tánc, 31–30-ra nyertek a kékek – ezen a meccsen is ilyen színű mezt viselt a csapat.A második meccsen 25– 22-re győzött a Tisza-parti együttes, a harmadikon 39– 26-ra a bakonyi gárda, majd a negyediken 25–23-ra a Pick, így 3:1-re megnyerte a döntőt, és második bajnoki címét gyűjtötte be.Május 12. 2007-ben egy szép nap volt. A nagy kérdés, hogy 2018-ban is azzá válik-e. Erre szombaton kora délután választ kapunk.