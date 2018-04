Májusi teszt a Maty-éri vízicentrumban

Mozgalmas hónap

Kezdenek az evezősök

A hétvégén már benépesül a Maty-éri létesítmény – az evezősök első válogató- és tájékoztatóversenyét tarják az olimpiai centrumban. A versenyen ma 10.30-tól az elő-, 12.42-től a középfutamokat, 14.30-tól pedig a döntőket rendezik. Vasárnap 9 órakor kezdődik a program, a finálékat 10.30-tól tartják.

Mozgalmas hónapja lesz május a hazai kajakos, kenus életnek. Május 11–13-án az első hazai felnőtt, ifjúsági és parakenu-rangsorolónak ad otthont a létesítmény, május 13-án a sárkányhajó-bajnokság első fordulóját rendezik.Május 14–15-én a maratonisták felnőtt bajnoksága, válogatója, vele párhuzamosan pedig az ICF női kenus kupája következik – majd jöhet 17. és 20. között a világkupa. Június 1–3-án az első felnőtt, U23-as és parakenu-válogató lesz az utolsó idei kajakos,kenus esemény a Maty-éren.Már csak 40 nap, hogy május 17-én megkezdődik, és 20-áig tart a szegedi kajakos, kenus világkupa, amely a sorozat első állomása lesz ebben az esztendőben. A Maty-éri eseményt a németországi Duisburgban követi az újabb viadala – ebben az esztendőben a világkupának csak ez a két állomása lesz.Talán emiatt is igen fontos a szegedi verseny, hiszen a főbb események előtt (június 8–10., Belgrád, Európa-bajnokság; augusztus 22–26., Montemor-O-Velho, világbajnokság) ezek lehetnek az igazi nemzetközi tesztek. Főleg azért is, mert már 60-hoz közelít a nevező nemzetek száma, amely minden bizonnyal elérheti a 70-et.A programban egy újdonság már biztos szerepel: a váltók és a klasszikus 5000 méteres táv helyett ezúttal olyan 5000 métert teljesítenek a versenyzők, amelyben lesz futószakasz.– A tavalyi világbajnoki keretet alkotó versenyzők az elsőd- leges indulók, de vannak olyan hajók, amelyekben különböző okok miatt már nem szerepelnek ugyanazok a sportolók.A keret másik részét pedig a világkupát megelőző hétvégén szintén a Maty-éren rendezendő tájékoztató alapján jelölöm ki – nyilatkozta lapunknak Hüttner Csaba, a magyar válogatott szövetségi kapitánya.Azaz az első kritérium alapján ott lehet a keretben az NKM Szegedből a K2 200 méteren világbajnok Birkás Balázs, a parakenuban és parakajakban egyaránt vb-ezüstérmes Suba Róbert, a vb-n hatodik parakajakos, Varga Katalin, a K4 500 méteren B döntős, K2 500 méteren ezüstérmes Nádas Bence, valamint az algyői Kopasz Bálint, aki K1 1000 méteren ötödik, K1 500 méteren 10. lett. Nádas és Birkás éppen ma érkezik hazaa második meleg vízi edzőtáborból, Portugáliából.– Ehhez a névsorhoz csatlakozhat még a kajakos Kuli István, illetve a kenus Bodonyi András, Nagy Bianka és Molnár Csenge is, ha úgy teljesítenek a tájékoztatón – nyilatkozta Sík Márton, az NKM Szeged szakmai vezetője.A májusi világkupa egyben főpróbája a jövő évi olimpiai kvalifikációs világbajnokságnak, amelyet a már megújult Maty-éren rendeznek meg 2019- ben.