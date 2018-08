Makón edzenek az újpesti fiatalok

Fotó: Kuklis István

A csapatok vasárnaptól péntekig tartó turnusokban dolgoznak a Maros-parti városban, úgy, hogy egy turnusidőpontban két korosztály lesz Makón. A héten az U10–U11 kezdett (képünkön), a sort pedig az U12–U13 zárja. Az U16-os és az U17-es korosztály szintén Makón játszott felkészülési mérkőzést a szerbiai Vojvodinával.A csapatok mellett a vezető- és pályaedzőn kívül egyéni fejlesztők és kapusedzők is dolgoznak a turnusokban, és három napot az UTE Labdarúgó Akadémia szakmai igazgatója, Bordán Csaba, valamint ügyvezetője, Sontra Tamás is Makón töltött. Érdekesség, hogy az U12-es csapat az angol Liverpool és a szerb Crvena zvezda mögött harmadik helyen zárt az európai kupasorozat, a Champion’s Trophy döntőjében, és a torna legjobb kapusa is magyar lett Petroff Zsombor személyében.