Makóra költözik a HFC: fedett lelátót építenek, albérletben játszanak az ősszel

Bordás Dániel kapus edzésben. A tréningek maradnak Vásárhelyen, a meccseik viszont Makón lesznek ősszel. Fotó: a HFC Facebook-oldala

Régi tervek valósulnak meg az ősszel Hódmezővásárhelyen. Kiváló idényt futott a város labdarúgócsapata az NB III-ban tavaly, ötödikek lettek, idén szeretnék ezt megismételni, azonban ősszel minden mérkőzésüket idegenben játsszák Bordás Dánielék. A Magyar Labdarúgó Szövetség előírása a fedett lelátó, amellyel tovább fejlődik és szépül a vásárhelyi sportpálya, ha elkészül.– Az ősszel kilencvenkilenc százalék, hogy Makón fogjuk játszani a hazai mérkőzéseinket, mert közel ezerkétszáz fő befogadására alkalmas fedett lelátót építünk – avatta be lapunkat a részletekbe Horváth Zoltán, a HFC elnöke.– Edzeni itthon tudnak továbbra is a fiúk, de biztosan nehéz dolguk lesz, hogy mindig idegenben kell pályára lépniük majd. Szeretném, ha stabil középcsapat lennénk idén is, javulnánk támadójátékban és játékminőségben, de ez nem jelenti azt, hogy a tabellán automatikusan előrelépünk majd – zárta mondandóját a klubelnök.Kilencen távoztak a nyáron Hódmezővásárhelyről, azonban a csapat magja együtt maradt, de hat új labdarúgó is feltűnik majd a szezonkezdetnél.

Fábián Imre Mórahalmon, Babolek Zoltán, Tóth Imre és Végh Ariel az NB III-as újonc Makónál folytatja a pályafutását. Horváth Bence a szintén bajnoki rivális Tiszakécskébe, Nagy András a megyei I. osztályú Csongrádba igazolt. Tóth Attilára és Fátyol Szilárdra külföldi munkavállalás miatt nem számíthatnak a vásárhelyiek: előbbi Svédországba, utóbbi Angliába távozott. Szabó Marcell és Orovecz Ádám új klubja még nem ismert.Az érkezők oldalán van a Pápával az NB I-et is megjárt csatár, Faggyas Milán, aki az NB III Keleti csoportjában szereplő Kazincbarcikától jön Hódmezővásárhelyre. Hazatér Csongrádról Szabó Márk, míg Varga Bence a Szigetszentmiklóst hagyta el a HFC hívó szavára. A Balatonlellével megyei I. osztályú bajnokságot nyerő és 21 találattal gólkirály Laczkó Dávid is Vásárhelyre igazolt, akárcsak Prasler Thomas Jászberényből és Vaits Viktor a HFC II.-ből.– Szinte teljesen kialakult a végleges keretünk az idényre, de még egy játékost szeretnénk igazolni, valamint egy ember várhatóan csatlakozik az ifjúságiaktól a felnőttcsapathoz. Tovább erősödött az NB III-as csoportunk a másodosztályból érkezőkkel, de szeretnénk a negyedik és a nyolcadik közötti valamelyik pozíciót elcsípni. Jó lenne még jobb eredményt elérni, mint tavaly, de ha megismételjük, már az is óriási siker lesz – mondta a HFC vezetőedzője, Major László.