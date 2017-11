Mandics vs. Lazics: Naturtex-SZTE-Szedeák-Jászberény (félidő) 40-35

Lazics vs. Mandics. A két szakember jól ismeri egymást. Fotók: jkse.hu, Frank Yvette

Fárfi kosárlabda NB I A csoport, 9. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok, 1000 néző. Vezeti: Kapitány, Praksch, Fodor.: Boltics, Fortune, Csirics, Juhos, Sulovics.: Kovács Á., Bonifert B., Vágvölgyi.: Andjelko Mandics.: Nelson, Rakics, Wallace, Lucsics, Sejfic.: Kerpel-Fronius B., Cseh.: Nikola Lazics.Az első negyedben nem cserélt Mandics, a második elején jön Kovács Ádám.hármasa bent, öt triplánál tartanak a hazaiak a 12. percben 30-19. Rakics is bedob egy hármast 30-22. Kerpel-Fronius Balázs hármasáraduplával felel 32-25. A vendégek is öt triplánál tartanak. Itt van a lelátón a MOL-Pick Szeged férfi kézilabdacsapatának három játékosa, Denis Buntic, Szergej Gorbok és Stefan Sunajko is. Kovács Ádám harmadik dobása is rossz, közben közben Sulovics marad lent a földön, cserélni kell. Wirth Ádámszáll be, mégis tudta vállalni a játékot betegsége után.bevágja 34-25. Wallace 34-28. Juhos kap pihenőt, Sulovics visszajön. Kerpel-Fronius Balázs, hármas, 34-31. Szegedi időkérés. Sejfic 34-33.kosara nagyon kellett 36-33. Nelson, majdvégre utóbbinak is elsült a keze 38-35. Labdát szerzünk, indulunk,40-35. Időt kérnek a vendégek. Bonifert Bendegúz és Vágvölgyi Ákos a pályán az utolsó 20 másodpercre. 40-35 a félidő.Révész Ádám hiányzik a mai keretből, ugyanis az U20-as meccsen, ma délután eltörték az orrát.kosarával kezdődik a találkozó 2-0. Triplára felel duplával4-3. Wallace 4-5. Jászberényi pontokradob egy triplát 8-9. Sejfic kosara,büntetői 10-11.büntetői után már mi vezetünk 12-11!nem veszik komolyan, egyedül hagyják, jön is a tripla!is betalál, 17-13. Időt kér Lazics.is bevág egy hármast, remek 20-13. És ott az újabb hármas,szerezte 23-16. Kerpel-Fronius Balázs a pályán a vendégeknél. A tesója, Gáspár a kispadon a Szedeáknál. Nelson is bevág egy hármast, jól dobnak a csapatok 25-19.büntetőivel 27-19. Vége a negyednek.Lazics nagy tapsot kap a szegedi közönségtől a bemutatásnál. Sportszerű.a bemelegítés végén járunk, hamarosan kezdődik a meccs. Érdekesség, hogy a vendégek kispadján mindkét szakember ismerős: Nikola Lazics szegedi vonatkozásáról lejjebb írtunk, míg a segédedző Lo El Hadji Malik korábbanNem egy klasszikus rivalizálásról van szó, hiszen a két szerb szakember, Andjelko Mandics és Nikola Lazics nincs rossz viszonyban egymással, mégis különleges lesz a mai találkozójuk.A Naturtex-SZTE-Szedeák NB I A csoportos férfi kosárlabdacsapata Mandics vezetésével fogadja 18 órától Lazics együttesét, a Jászberényt az újszegedi sportcsarnokban. Aki nem tudná: Lazics három és fél évig volt a szegediek mestere, de a nyáron a felek nem hosszabbítottak szerződést.– Ismerjük egymást régóta, ám amióta Szegeden dolgozom, még nem beszéltünk – fogalmazott Mandics kettejük kapcsolatáról. – Talán számomra a legkevésbé különleges a meccs, hiszen nem voltam itt tavaly, míg a szegedi keret alig változott ahhoz képest, amellyel Nikola dolgozott. Ezzel persze nem foglalkozhatunk a pályán, az érzelmeket meg kell hagyni a lefújás utánra.

A szegedi keretből egyedül Wirth Ádám játéka kérdéses, aki edzéseket hagyott ki a héten. Mandics kijelentette, megnézve a tabellát meg kell nyerni ezt a bajnokit, de senki ne számítson könnyű találkozóra.– A Jászberény legutóbb kilencvenhét pontot dobott a Kecskemétnek, ami remek teljesítmény, videón láttam a meccset. Nekünk a saját játékunkra kell figyelni: ha az a keménység, hozzáállás és védekezés megmarad, amellyel idén sikeresek tudtunk lenni, nyerünk – tette hozzá.Lazics 2014 januárjában érkezett Szegedre, és a klub vele érte el a legnagyobb sikereit: 2015-ben a rájátszásba jutott, 2017 februárjában pedig bronzérmet nyert a magyar kupában.– Szép emlékek kötnek a csapathoz, örülök, hogy ha vendégként is, de visszatérhetek – mondta lapunknak Nikola Lazics. – Pontosan tudom, hogy a Szedeák bárkire veszélyes lehet hazai pályán, nehéz abban a csarnokban játszani. Rutinos, összeszokott együttesnek számít a Naturtex, amely minden hibát megbüntet. Nekünk megvannak a gondjaink, sok sérültünk volt, légiósokat cseréltünk, az irányító Remon Nelson például csak most mutatkozhat be. Rosszul, öt vereséggel kezdtük, kell még idő, mire összeérik a keret, de a Kecskemét ellen azért már megmutattuk, tudunk jól kosárlabdázni – tette hozzá.