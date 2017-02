Manhercz plusz motivációja: Szeged-Debrecen 3-2 (1. negyed)

A többiek idegenben



A férfi vízilabda OB I másik Csongrád megyei csapata, a Metalcom-Szentes ma be is fejezi az alapszakaszt, 19 órakor az OSC vendége lesz, ahol a tisztes helytállás a cél. A női élvonalbeli együtteseink is ma játszanak, szintén idegenben, egyaránt 17 órától: a Szegedi Vízmű Taylor&Nash Szegedi Egyetem a Honvéd otthonában száll harcba a bajnoki pontokért, a Hungerit-Szentesi VK ellenfele pedig a Dunaújváros lesz.

Férfi vízilabda OB I, alapszakasz, A csoport, 14. forduló. Vezeti: Székely, Marnitz.Meixner – Kiss Cs. 1, Pellei, Vukicsevics, Nagy M., Manhercz K. 1, Manhercz Á. 1.Vezetőedző: Varga Péter.Lévai – Szőke 1, Somlai 1, Süveges, Fekete G., Tóth P., Busilacchi.Komlósi Péter.1/1, ill. 1/–.–/–, ill. –/–.Egy-egy hosszabb támadásvezetés után Szőke ésis betalál, gólváltással indul tehát a derbi.Ezen felül viszont az első támadásokat elkapkodták a felek, Kiss Csaba például meglepően rossz lövést mutat be, de szerencsére Meixner a túloldalon bemutat egy szép védést. Aztán egy újabb reménytelen próbálkozás, ezúttal a debreceniektől, és bár a kontra is gyors, de legalább eredményes:javítja előbbi hibáját és vezetést szerez a Szegednek. (2-1)Aztán jött egy olyan szépen végigvitt támadás, hogy csettintettünk: szépen lassan elcsalták a védőket a szegediek az egyik szélen, hogy aztánakkora szabad helye legyen a lövésre, hogy az már ziccer. Be is vágta! (3–1) Aztán remek volt a túloldalon a kivédekezett emberhátrány is, két passzba belekaptak a hazai védők, aztán Meixner is védett egy szépet. Basara ezután megakadályozott egy megúszást, a túloldalon ez nem sikerült, csakhogy Kiss Csaba kihagyta a ziccert. Ilyenkor szokott jönni a szépítés, jött is, Somlai alakította ki az első negyed 3-2-es eredményét.Tíz perc csúszással indul a meccs, az óra jó, de a nagy eredményjelző sajnos nem áll a szurkolók rendelkezésére.Csúszik a meccs, mert rossz az óra, kicserélik. Nem tudni, hogy ez meddig tart, már dolgoznak az ügyön.Üdvözöljük olvasóinkat az újszegedi sportuszodából, ahol hamarosan kezdődik a Szeged és a Debrcen férfi OB I-es bajnokija. A hazaiak közül két kulcsemberre nem számíthat Varga Péter vezetőedző: ugyanis Sánta Dániel szemsérülése még sajnos csúnya (pár nap kell még a gyógyuláshoz), a válogatott keretbe legutóbb meghívást kapó Sedlmayer Tamás pedig eltiltását tölti.Az újszegedi sportuszodában kiváló hangulat várható, és remélhetőleg egy gólgazdag meccs, amely a férfi vízilabda OB I három hét múlva induló középszakaszára tovább javítja a Varga-legénység önbizalmát. Az OSC elleni döntetlen erről már gondoskodott, de egy magabiztos siker lenne a hab a tortán.Manhercz Krisztiánra több szempontból is érdemes lesz figyelni. Például a fantasztikus lövései miatt, illetve mert most duplán bizonyítana. Egyrészt mert Märcz Tamás szövetségi kapitány a hétvégi bajnokik teljesítményeit átnézve vasárnap jelöli majd ki a jövő heti Volvo-kupa magyar válogatott keretét. (E téren a válogatott keretbe legutóbb meghívást kapó Sedlmayer Tamás teljesítményére is kíváncsiak lennénk, de eltiltását tölti a játékos.)De Manhercznek miért is kell duplán bizonyítania? Nos, a másik ok egy érdekes ügy eredménye, ugyanis kiderült: a szegediek Manó becenevű játékosa posztján szereplő Alex Giorgetti az elmúlt hetekben írásban jelezte Märcz Tamásnak, hogy szívesen játszana a magyar vízilabda-válogatottban. Giorgetti édesanyja magyar, ezért nem magyar állampolgárságot, hanem úgynevezett sportállampolgárság-váltást kell kérvényezni az esetében, amit a Magyar Vízilabda Szövetség be is nyújt majd a FINA-nak, ha előtte minden adminisztráció rendben lesz.Ez már önmagában versenyhelyzetet teremtene Manhercznek, de neki már eddig sem volt könnyű dolga, hiszen az ő posztján van a legnagyobb tülekedés a nemzeti csapatnál, többek között Varga Dénes, Erdélyi Balázs, Bátori Bence és Kovács Gergő is a kapitány látókörében lehet a 2020-as olimpiáig.