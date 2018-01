Már csak az olimpiai aranyérem hiányzik Birkás Balázsnak

Még csak 21 éves, de a hazai és a nemzetközi felnőttmezőny már jól ismeri a szegedi Birkás Balázs nevét. Az NKM Szeged VE kajakosa a 2017-es év világversenyeiről aranyérmekkel tért haza. Saját korosztályában, az U23- asok között a romániai Pitesti-ben K1 200 méteren világbajnok lett, majd a felnőttek mezőnyében K2 200 méteren a bulgáriai Plovdivban Európa-, a csehországi Racicében pedig világbajnoki címet szerzett. Nemcsak a jövő, hanem már a jelen is az övé.



– Mindig a saját céljaimra figyelek, ezek elsősorban az idő- eredmények. A világbajnoki cím inkább vágy volt, a cél a világcsúcsközeli idő, amely Racicében elmaradt. De az arany jött – mondta még az esemény után. Arról is faggattunk, hogy mivel 21 évesen meglett az Eb- és a vb-elsőség, már csak egy fontos érem hiányzik neki.



– Igen, az olimpiai arany. Még U23-as vagyok, és éppen a tokiói olimpia idején leszek elsőéves felnőtt. Mivel nem olimpiai számban nyertünk, ebben is változtatnom kell. És biztos, hogy még jobban ráállok az ötszáz méterre is.



A díjátadónkon kifejtette: „Sikeres szezon volt, de nem természetes, hogy ismét itt lehetek, mindig meg kell érte dolgozni. Javulni és fejlődni kell folyamatosan.