Már dobogós az FC Junior Sport a Nemzeti Strandlabdarúgó Ligában

A pontok mellett a gólszerzésben is jeleskedtek, összesen 47 alkalommal találtak be az ellenfelek kapujába. Kiemelendő Rutai négy meccsen lőtt 13 gólja, valamint Deák Donát klasszikus mesternégyese, amelyet az Energia SC ellen szerzett. A jelenleg harmadik helyen álló szegediek most hétvégén öt újabb meccsel zárják az alapszakaszt, ahol a cél a négyes döntőbe kerülés.

FC Junior Sport–Bodon Péter FC11–0 (4–0, 3–0, 4–0)Nemzeti Strandlabdarúgó Liga,10. forduló. Siófok, MLSZ Beach Aréna.FC Junior Sport: Lipők – Deák, Szentes Bíró, Rutai, Bullás. Csere: Nagy G. (kapus), Hatvani I., Gac, Molnár O., Rádi. Vezetőedző: Paolo Marcelo Rocha.Gólszerzők: Rutai (3., 8., 26., 28., 36.), Rádi (8., 21.), Hatvani I. (12., 24., 24.), Nagy G. (34.).FC Junior Sport–Újhartyán VSE19–2 (4–0, 9–1, 6–1)Nemzeti Strandlabdarúgó Liga, 11. forduló.FC Junior Sport: Lipők – Deák, Szentes Bíró, Rutai, Bullás. Csere: Nagy G. (kapus), Hatvani I., Gac, Takács R., Csanády. Vezetőedző: Paolo Marcelo Rocha.Gólszerzők: Szentes Bíró (6., 21., 29., 31.), Takács R., (8., 11., 18., 35.), Deák (11., 15.), Hatvani I. (17., 35.), Lipők (17.), Rutai (22., 23., 35.), Bullás (22.), Csanády (23.), Gac (31.), ill. Hoffmann (21., 27.).FC Junior Sport–Energia SC4–1 (0–0, 3–0, 1–1)Nemzeti Strandlabdarúgó Liga, 12. forduló.FC Junior Sport: Lipők – Deák, Szentes Bíró, Rutai, Bullás. Csere: Nagy G.(kapus), Hatvani I., Gac, Takács, Rádi. Vezetőedző: Paolo Marcelo Rocha.Gólszerzők: Deák (15., 15., 24., 32.),ill. Malias (33.).Garvittax–FC Junior Sport3–13 (0–3, 3–5, 0–5)Nemzeti Strandlabdarúgó Liga, 13. forduló.FC Junior Sport: Nagy G. – Gac,Szentes Bíró, Molnár, Rutai. Csere: Lipők, Hatvani, Takács, Csanády,Bullás, Deák D. Vezetőedző: PaoloMarcelo Rocha.Gólszerzők: Deák G. (13., 15.),Menyhei (17.), ill. Rutai (4., 17., 27.,34., 35.), Hatvani I. (11., 22.),Takács (11.), Gac (14.), Lipők (14.),Szentes Bíró (30., 32., 34.).