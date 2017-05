Már dolgozik az izgalom: Zubai Szabolcs csapatkapitány bizakodó a döntő előtt

– Szombaton kezdődik a bajnoki finálé, sok csatát megélt már, több döntőt is vívott, ilyenkor azért még szokott izgulni?



– Persze, nem tagadom, addig, amíg pályára nem lépek, azért hevesebben dobog a szívem. Onnantól kezdve viszont csak a meccsre koncentrálok. Elmúlik minden drukk. Nagyon várom a meccset, ezért érdemes edzeni, dolgozni, ez egy sportoló álma, hogy ilyen hangulatú meccsen szerepelhessen.



– Lehet meglepetés? Szegedre kerülhet a bajnoki cím?



– Az alapszakaszt megnyertük, és erre régen volt példa. Ez egy kis részsiker, ami erőt ad nekünk. Ez most egy olyan párharc lesz, mint amit a BL- ben a kieséses szakaszban vívunk. Az mindenképpen kedvező, hogy a második meccs lesz Szegeden.



– A csapaton érződik a döntő izgalma?



– Nagyon jó a hangulat az öltözőben, mindenki készül, koncentráltan edz, mert mindannyian tisztában vagyunk vele, hogy milyen fontos meccs vár ránk szombaton Veszprémben.



– Több játékostársának ez lesz az első magyar bajnoki döntője. Ők mennyire feszültek?



– Nincs semmi gond, hiszen az alapszakaszban kétszer is játszottunk a legnagyobb riválissal, és a debreceni magyarkupa-döntőben is találkoztunk már, így a premieren túl vannak a fiúk, tudják, hogy mit jelent egy Szeged– Veszprém párharc. Nem éri őket semmi sem meglepetésként.



– Minden rendben az edzéseken?



– Dolgozunk kőkeményen, készülünk minden apró részletre, de ez már senkinek sem meglepő, Pastor mester nagyon alapos, fegyelmet, figyelmet követel, és ebben mi, azaz a csapat partnerek vagyunk, mert a célunk az aranyérem megszerzése, a csapat és a közönség is nagyon megérdemli már a sikert.