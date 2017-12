Már nem Bakó Botond az SZKKSE edzője

Ahogy a klub a Facebook-oldalán fogalmaz : néhány nappal ezelőtt a gárda vezetőedzője, Bakó Botond jelezte, hogy megkereste a férfi NB I-ben szereplő Orosháza együttese, és Buday Dániel örökségét a szegediek trénere veheti át, feladata pedig az lesz, hogy bent tartsa az orosházi csapatot az élvonalban.- „Botond korrekten elmondta, hogy milyen ajánlatot kapott és miért szeretné elvállalni. Tudom, hogy kötődik Orosházához, így érthető, ha ilyen esetben a szívére hallgat. Nem szerettünk volna akadályt gördíteni az útjába –mégiscsak egy élvonalbeli klub kereste meg-, így nehéz szívvel elengedjük és közös megegyezéssel felbontottuk a szerződését. Nehezen válunk el tőle, mert nagyszerű munkát végzett az elmúlt másfél évben. Azt szeretném leszögezni, hogy célunk nem változott, meg szeretnénk nyerni a bajnokságot. A céljaink eléréséhez keresünk most új szakembert. - mondta Vadkerti Attila , a PC Trade Szeged KKSE stratégiai igazgatója.Bakó Botond hozzátette, kötődik Orosházához, hiszen a városban kezdte el az edzői pályafutását, és ott is érte el első sikereit. - ehéz helyzetben vannak és azt is tudtam, hogy edzőt keresnek, így nem mondhattam nemet a megkeresésre. Köszönöm, hogy Szegedről elengedtek és biztos vagyok benne, hogy sikerül elérni a kitűzött célt egy új szakemberrel is. - fogalmazott a tréner.A női NB I/B Keleti csoportjában második helyen álló PC Trade Szeged KKSE napokon belül megnevezi új vezetőedzőjét, aki február negyedikén, a Szentendre ellen debütálhat a csapat kispadján.