Maratoni távot görkorcsolyáztak

Versenyzőkkel és nézőkkel telt meg a szegedi repülőtér. Fotó: Tornádó Team

Sokan érkeztek, mivel Magyarországon eddig nem nagyon volt lehetőség maratoni táv teljesítésére, pedig ez a szám az Európa- és világbajnokságok egyik legnépszerűbb kihívása.A 42 kilométeres táv teljesítésére ideális volt a repülőtér kifutópályája, ahol egy 3400 méteres pályát alakítottak ki. A fiatalabb korosztályra is számítottak a szervezők, félmaraton és kismaraton teljesítésére is volt lehetőség. A nagy sikerre való tekintettel a szervezők remélik, hogy Szeged a maratoni görkorcsolyázásnak is fellegvára lesz, és jövőre ismét megrendezhetik a Reptér Marathont.A legkisebbek a Decathlon- kupában próbálhatták ki az aszfaltot, az ő távjuk is korosztályukhoz igazítva maratoni, 1500 méteres volt.maraton, felnőtt/junior A, lányok: 1. Gardi Dominika (Tornádó Team), 2. Hunyadi Anna (Tornádó Team), 3. Zsankó Petra (Szombathely), fiúk: 1. Erdős Dávid (Tornádó Team), 2. Iványi Tamás (Tornádó Team), 3. Márkus Viktor (Kistelek), junior B, lányok: 1. Sajgó Anna (Tornádó Team), 2. Bíró Hanna (Tornádó Team), 3. Mercs Abigél (Szombathely), fiúk: 1. Bernátsky Márton (KDE), 2. Mayer Márton (Szombathely), 3. Mayer Levente (Szombathely), félmaraton, kadett, lányok: 1. Bazsó Kata (KDE), 2. Kallós Alexandra (Tornádó Team), fiúk: 1. Bálint Béla (KDE), 2. Sipos János (Szombathely), 3. Váradi Hunor (Szombathely).További eredmények a hungaroskate.hu oldalon találhatók.