Márton Anita bekerült a top háromba az Év Sportolója szavazáson

A végső győztest is tartalmazó három név közé került Márton Anita , a szegedi születésű, de békéscsabai színekben versenyző atléta. Anita az M4 Sport-Év Sportolója díj esélyesei közé került ezzel, a Magyar Sportújságírók Szövetségének (MSÚSZ) szavazatai alapján, Hosszú Katinka és Babos Tímea társaságában.A férfiaknál Baji Balázs, Liu Shaolin Sándor és Szatmári András került be a legjobb három közé. Szöllősi György, a szavazást 60. alkalommal kiíró MSÚSZ elnöke a csütörtöki sajtótájékoztatón jelentette be az egyes kategóriák legjobb három jelöltjét, s elmondta, 436 voks alapján alakult ki a sorrend.Az év legjobb edzője Cseh Sándor, Ambros Martin vagy Shane Tusup lesz. Az év csapata a hagyományos csapatsportágakban a férfi kosárlabda-válogatott, a Győri Audi ETO KC női kézilabdacsapata vagy a Szolnoki Dózsa férfi vízilabdacsapata közül kerül ki, míg az egyéni sportágak csapatversenyeinek legjobbja a 4x100-as férfi gyorsúszó váltó, a női kajaknégyes vagy a tenisz Davis Kupa-csapat lehet. Az év labdarúgója címre a férfiaknál Gulácsi Péter, Davide Lanzafame és Nikolics Nemanja pályázik.