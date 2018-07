Márton Anita: ˝értelmetlen lett volna erőltetni az Eb-t˝ - Az olimpiai bronzérmes súlylökő sérülés miatt lépett vissza

Fájó döntést kellett meghoznia Szeged egyik büszkeségének: Márton Anita visszalépett az atlétikai Európa-bajnokságtól. Az olimpiai bronzérmes súlylökőnek eddig nem is volt súlyos sérülése, de most egy makacs problémával küzd, amely nem javult, csak fokozódtak a fájdalmak. Fel tudja dolgozni, hogy ez egyelőre egy álom, vagyis az Eb-arany feladása is, hiszen mindenki támogatja a visszalépésben és a felépülésben, ráadásul így az edzői munkát is kipróbálhatja.





A szabadtéri kontinensviadalokon felfelé ívelő eredménysora volt, hiszen 2014-ben bronzérmes lett, 2016-ban pedig a dobogó második fokára állhatott. Idén nyáron tehát a csúcsot, az Európa-bajnoki címet célozta meg. Sérülése miatt a Gyulai István Memorialon már nem vett részt Márton Anita , de a magyar sportkedvelők reménykedtek, hogy sérülése miatt az Európa-bajnokságot nem kell kihagynia a szegedi súlylökőnek. Az olimpiai bronzérmes atléta több mint három hónapja küzd egy makacs problémával, amit egy ilyen fontos viadal előtt eleve nehéz megemészteni, úgy pedig végképp, hogy még sosem volt komolyabb egészségügyi problémája. A hosszabb kihagyások főként azért kerülték el, mert edzője, Eperjesi László gondosan ügyelt, nehogy túlterhelje tanítványát, lépésről lépésre építette fel Anita karrierjét. Büszke is volt rá, hogy se Anitát, se más tanítványát nem kellett még műteni. Erre ezúttal sem lesz szükség, operáció nélkül gyógyítható Anita sérülése, de sajnos túl lassan, így meg kellett hozni a fájó döntést: a tápéi származású atléta nem indul az Európa-bajnokságon. Mindent megtettem, hogy aranyért szálljak harcba, reménykedtem, hogy a sok gyógytorna és nyújtás időben megteszi a hatását, de be kellett látnom, ez nem jön össze. Értelmetlen lett volna erőltetni az Eb-t, ugyanis javulást nem tapasztaltam, csak egyre erősebbek lettek a fájdalmaim – árulta el érdeklődésünkre Márton Anita. Fel kellett adnia. Márton Anita álma idén nem válhat valóra, de a nagyobb célok érdekében hozta meg a fájó döntést. Fotó: Frank Yvette Egyelőre a teljes szezontól visszalépett, de ősszel, a szuperliga és a csapatbajnokság döntőjében még akár el is indulhat, ha jól halad a kezelés. Egy makacs problémáról van szó, amelyet egyébként a futók rémálmaként szoktak emlegetni az orvostudományban: a futótérd (patellofemorális stressz-szindróma) olyan elváltozás, amely során a térdízület mozgásakor a térdkalács erőteljesen a combcsont végéhez dörzsölődik. Próbáltam így is edzeni, de teljes erőbedobással így nem lehet elvégezni a tréningeket. A megfelelő edzésmunka hiányában arra lettem volna jó, hogy esetleg egy nyolcadik hely összejöjjön az Eb-n. Ezért kockáztatni semmi értelme, hogy még rosszabb legyen a helyzet. Sosem éltem meg ilyen helyzetet, de segít a feldolgozásban, hogy mindenki támogat a döntésemben. A szövetség és a klubom is azt tanácsolta, hogy hagyjam ki az Európa-bajnokságot, koncentráljak a mielőbbi és teljes gyógyulásra, és ezzel a jövő évi világbajnokságot és az olimpiát tartsam szem előtt – árulta el Magyarország első atlétikai világbajnoka.



Szeged egyik büszkesége tehát nem versenyez, gyógytornára jár, és emellett rengeteg nyújtást és lazítást végez, illetve törzserősítő gyakorlatokat csinál. Dolga persze ezen kívül is akad, hiszen nem otthon ülős típus.



Szeged egyik büszkesége tehát nem versenyez, gyógytornára jár, és emellett rengeteg nyújtást és lazítást végez, illetve törzserősítő gyakorlatokat csinál. Dolga persze ezen kívül is akad, hiszen nem otthon ülős típus. – Nem tudnám elviselni, hogy a négy fal között pihenjek egész nyáron, és edzői végzettségem is van, így jeleztem, hogy szívesen tartok tréningeket. A legkisebb gyerekek edzője most pont nem tud dolgozni, így ideiglenesen elvállaltam a munkáját. Nagyon élvezem ezt a feladatot, pedagógiai végzettségem miatt sem áll messze tőlem, hogy gyerekekkel foglalkozzak. Persze azt is várom, hogy fokozatosan terhelhessem a térdem, és az októberben kezdődő alapozó időszakra százszázalékos állapotban szeretnék lenni – zárta a beszélgetést Márton Anita.

